Liangpeng Li se ha proclamado como campeón en highline en el Campeonato Mundial de Laax, Suiza

La decisión del árbitro Slavko Vincic tras dirigir el España-Argentina en la final del Mundial 2026

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Suiza ha acogido un campeonato que ha dejado con la boca abierta a muchas personas que han tenido la suerte de presenciarlo en directo. Se trata nada más y nada menos del Campeonato Mundial de Laax en el que se ha superado hasta cuatro veces durante una semana las acrobacias que nunca nadie fue capaz de superar.

Uno de los ganadores absolutos ha sido el chino Liangpeng Li que se ha consagrado como el rey de la velocidad caminando en apenas un acuerda muy fina que está suspendida en una impresionante altura que permite vislumbrar el paisaje suizo.

El chino Liangpeng Li se ha consagrado como el rey absoluto de la velocidad al recorrer una cinta de 60 metros, suspendida a gran altura sobre el paisaje suizo, en 23,05 segundos, logrando así su primer título mundial durante el campeonato celebrado del 21 al 26 de julio.

Todos los atletas que han competido

Esta carrera de récord ha sido solo una parte de la acción, ya que 41 atletas de todo el mundo han competido sobre cinco cintas paralelas de entre 60 y 100 metros de longitud, suspendidas a 20 metros del suelo. El ganador ha publicado cada una de sus hazañas que consigue.

En uno de esos vídeos aparece caminando por la cuerda a una velocidad que sorprende verle en directo y es por eso que dentro de este campeonato ha sido uno de los rostros y nombres conocidos, sorprendiendo a todos los jueces por poder caminar tan deprisa y sin perder el equilibrio en ningún momento.