El club señaló que "se retira temporalmente del fútbol para atender asuntos personales"

La delantera de la selección española participó en la conquista el Mundial 2023

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La española Esther González y el Gotham, de la NWSL, acordaron la rescisión del contrato de la delantera por motivos personales, lo que permitirá el regreso de la jugadora a España, según informó el club de la liga norteamericana.

"El Gotham FC siempre tendrá un lugar muy especial en mi corazón. Desde que llegué, sentí algo único en este club: la gente, el ambiente, la forma en que todos trabajamos juntos cada día. Estoy agradecida por cada momento compartido con mis compañeras, los entrenadores y cada miembro de este club", dijo Esther González en un comunicado.

Se retira temporalmente del fútbol para atender asuntos personales

La delantera de la selección española, que participó en la conquista el Mundial 2023, no desveló más detalles, aunque el club señaló que "se retira temporalmente del fútbol para atender asuntos personales".

"Le deseamos a Esther y a su familia todo lo mejor en su regreso a España", declaró la presidenta de operaciones de fútbol del Gotham, Yael Averbuch West.

González, de 33 años, se unió al Gotham en el verano de 2023 y se convirtió en la máxima goleadora en la historia del equipo, con 33 tantos desde entonces.

Su aportación ofensiva ayudó al equipo de Nueva Jersey a levantar dos campeonatos de la NWSL, en 2023 y 2025, una Copa de Campeones de la Concacaf, en 2025, y una 'NWSL Challenge Cup', el pasado 26 de junio.