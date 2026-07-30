"Acogía a todos con los brazos abiertos y hacía que nuestro mundo itinerante se sintiera más como un hogar", recuerda la escudería en su comunicado

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Luto en el paddock de la Fórmula 1 y en el box de Aston Martin, golpeado por la muerte de su operario Mick Ferm. “Respetado y querido por todos”, desde la escudería de Fernando Alonso han lamentado el fallecimiento a través de un sentido comunicado en el que han querido homenajearle y trasladar sus condolencias a todos sus familiares y allegados.

“Los pensamientos de todo el equipo y de la comunidad de la Fórmula 1 están con la familia y amigos de nuestro compañero de equipo, Mick Fern, cariñosamente conocido por tantos de nosotros como ‘Biscuit’, quien falleció en paz este miércoles 29 de julio", han señalado a través de un mensaje en sus perfiles en las redes sociales.

El mensaje del equipo Aston Martin de F1 por la muerte de Mick Ferm

Técnico de neumáticos, fue un resorte en el equipo, tal como recuerdan, subrayando que siempre estaba junto a todos sus compañeros dispuesto a aportar.

“’Biscuit’ fue un verdadero pilar que mostró lealtad y apoyo a todos los que lo rodeaban. Acogía a todos con los brazos abiertos y hacía que nuestro mundo itinerante se sintiera más como un hogar", inciden, agradeciéndole su trabajo y ensalzando su trayectoria.

“Pasó 35 años en el paddock y era respetado por todos los que trabajaron con él. Todos estamos muy agradecidos por el tiempo que pasamos juntos y extrañaremos profundamente su calidez y humor”, escriben en su comunicado.

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La muerte de Mick Ferm, el mismo día del cumpleaños de Fernando Alonso

La muerte del compañero de escudería de Fernando Alonso se ha producido, además, coincidiendo con el día de cumpleaños del asturiano, que este 29 de julio hacía 45 años.

Desde el equipo, igualmente, han querido felicitarle en un escueto mensaje en medio del duelo por el deceso de Ferm.