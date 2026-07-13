Michael Schumacher y Corinna se casaron en agosto de 1995 y tuvieron dos hijos

Novedades sobre el estado de salud de Michael Schumacher 12 años después del accidente: "Ya no está postrado en cama"

Compartir







El 29 de diciembre de 2013 Michael Schumacher perdió el control de sus esquís, cayó y se golpeó la cabeza contra una roca. "Estaba segura de que tenía ángeles guardianes que le protegían, según informa 'Corriere della Sera'. Nunca se me pasó por la cabeza que algo pudiera pasarle a Michael", confiesa su mujer Corinna Schumacher.

Con la llegada de un diagnóstico desafortunado, Corinna permaneció a su lado como hizo desde el primer día. Ambos se casaron en agosto de 1995. Primero en una ceremonia civil que celebraron en el Ayuntamiento de Kerpen y después se celebró otra en la cima del monte Petersberg en el Rin.

PUEDE INTERESARTE Así son Mick y Gina-Maria, los dos hijos de Michael Schumacher

Fruto de esa relación nacieron sus dos hijos: Gina María que vino al mundo el 20 de febrero de 1997 y Mick, el 22 de marzo de 1999. "En las fiestas era el primero en llegar y el último en salir. Nos reímos muchísimo. No era bueno cantando, pero siempre cantaba 'My Way' porque conocía la letra", dice Corinna en Schumacher, el documental de Netflix dedicado a su carrera.

PUEDE INTERESARTE Michael Schumacher ha sido abuelo en medio del hermetismo sobre su verdadero estado de salud

"Mi esposa Corinna es dulce y fuerte a la vez", dijo Schumacher de su mujer

Los dos se convirtieron en dos padres con dos hijos que salían a pasear por la calle. "Mi esposa Corinna es dulce y fuerte a la vez. Está cerca de mí, pero también sabe cómo darme espacio. Le estoy agradecido porque lleva su vida según la mía. Y eso es difícil para una mujer moderna", dijo Michael. Desde entonces, nada ha cambiado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Corinna intentó recomponer su vida cuando se vino abajo tras el accidente, aunque era consciente que todo el oro del mundo no era suficiente para reparar lo que se había roto. A los directores Hanns-Bruno Kammertöns, Vanessa Nöcker y Michael Wech les dijo: "Echo de menos a Michael cada día. Pero no soy la única que lo echa de menos. Lo echan de menos sus hijos, su familia, su padre. A todos. Sin embargo, Michael está aquí. Es diferente, pero está aquí. Y sé que esto nos da fuerza. Estamos juntos. Vivimos juntos en casa. Hacemos todo lo posible para asegurarnos de que mejore y esté bien".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Corinna vendió todos los bienes que ya no necesitaban mientras el piloto seguía con su propia batalla médica. Pero creó una fundación y compró la villa en Mallorca donde se casó su hija. Ella asegura que nadie tiene la culpa de lo que su familia ha tenido que vivir: "Simplemente fue mala suerte. Toda la mala suerte que puedas tener en la vida". Ella reconoce que lo único que importa es ese amor que cambia y se transforma para poder seguir viviendo.