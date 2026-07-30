Europa Press 30 JUL 2026 - 11:10h.

Desde 'Change.org', usuarios piden la retirada del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 a Leo Messi por considerar antideportiva su actitud durante el partido y la posterior ceremonia

La FIFA también ha abierto una investigación disciplinaria y ética por la tangana ocurrida tras el pitido final

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Usuarios de la plataforma 'Change.org' recogen firmas para pedir a la Fundación Princesa de Asturias que retire, revoque o reconsidere el Premio Princesa de Asturias de los Deportes a Leo Messi. Ya son hasta 30 las peticiones creadas al considerar inapropiada la actitud del capitán de la selección argentina durante la final de la Copa del Mundo. "Este tipo de actitudes no se alinea con los principios que el premio Princesa de Asturias pretende apoyar y visibilizar", consideran.

Messi fue galardonado con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 el pasado 3 de junio. El jurado destacó su trayectoria deportiva, su labor solidaria y su comportamiento ejemplar dentro del campo, así como su constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo. La entrega oficial del galardón está prevista para el mes de octubre.

Pero unas semanas después del partido disputado en Nueva York, son muchos los usuarios los que reclaman la actitud del capitán durante la final del Mundial, en la que España derrotó por 1-0 a Argentina con un gol de Ferran Torres en la prórroga, así como su comportamiento durante la ceremonia posterior.

"Los premios deben reservarse para aquellos modelos de conducta que sirvan de ejemplo a seguir", reclaman

Los promotores de estas campañas consideran que, como capitán de la selección argentina, debe representar valores de respeto, deportividad y juego limpio. La petición iniciada por Javier González cuenta ya con 3.245 firmas, y sostiene que Messi mostró un comportamiento "antideportivo y contrario a los valores de respeto y 'fair play' que el deporte promueve". Por ello pide a la fundación que reconsidere la concesión para salvaguardar el prestigio del premio.

"Creemos que retirar este reconocimiento enviaría un mensaje claro sobre la importancia de mantener una conducta ejemplar en todas las facetas de la vida, especialmente en el ámbito deportivo", añade. Las peticiones también mencionan la actitud de parte de la delegación argentina durante la entrega de la Copa y los altercados registrados después del partido.

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La FIFA ha abierto una investigación disciplinaria y ética por la pelea producida tras el pitido final, mientras que el seleccionador español, Luis de la Fuente, calificó lo sucedido como "intolerable e inaceptable".