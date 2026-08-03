La catalana ha sumado su tercera presea en el Centro Acuático Olímpico de París, tras las platas en dúo libre y dúo libre mixto

Su puntuación fue la mejor en interpretación artística, pero no fue suficiente para el sueño del oro

Compartir







ParísLa nadadora Iris Tió, vigente campeona mundial del solo libre, se ha hecho este lunes con la medalla de bronce de la modalidad en el Campeonato de Europa 2026 de deportes acuáticos, que se está disputando en la capital de Francia.

Resistiéndose el ansiado oro y repitiendo el tercer lugar que ya logró en 2025, la catalana de 23 años, en el Centro Acuático Olímpico de París, se colgó, no obstante, su tercera medalla en el campeonato, tras las platas en dúo libre y dúo libre mixto.

Iris Tió repite el bronce del año pasado

La catalana, de 23 años, fue la mejor de la final en impresión artística y completó, al ritmo de 'Himno al Amor', una puntuación total de 284,5550, a 7,8337 de la campeona, la bielorrusa Vasilina Khandoshka (292,3887), que ya fue la mejor en la preliminar y obtuvo la mejor nota en los elementos. La plata, por su parte, fue para la alemana Klara Bleyer (289,2463), coreografiada por Ona Carbonell y que defendía título.

Pese a la actuación, el principal obstáculo que se repite en el equipo español de natación artística en la competición en París apunta a la falta de dificultad de los ejercicios elegidos con respecto a los de las principales rivales. No en vano, en el caso de Iris Tío, pese a que aumentó el grado de complejidad, salió con la octava nota de dificultad de las doce finalistas, lo que en última instancia ha concedido demasiada ventaja tanto a la bielorrusa como a la alemana.

Concretamente, Vasilina Khandoshka, presentó 2,7 puntos de dificultad extra frente a la catalana, mientras Klara Bleyer lo hizo partiendo con 2,65 puntos más, algo que de inicio obligaba a la barcelonesa a entregar absolutamente todo en la impresión artística para tener alguna posibilidad. De hecho, casi obró la gesta con su espectacular interpretación del 'Himno al amor' de Celine Dion. Su puntuación fue la mejor en interpretación artística, superando a todas las participantes, pero no fue suficiente para remontar la desventaja.

Así, finalmente, Iris Tió se quedó a las puertas, pero con esa tercera presea.