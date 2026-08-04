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La ansiada camiseta de España con la segunda estrella mundialista bordada sobre el escudo ya está oficialmente a la venta. Desde este 4 de agosto, todo el mundo puede adquirir la emblemática equipación, que ya es un inolvidable símbolo de la nueva hazaña histórica de la selección, campeona del mundo 16 años después del Mundial de Sudáfrica.

Tras aquel gol de Ferran Torres en el minuto 106 de la prórroga frente a Argentina, que acabaría valiendo la victoria, la camiseta con las dos estrellas pasó a convertirse en lo más ansiado, por lo que se espera todo un éxito de ventas. Máxime cuando los últimos modelos, en sí mismos, ya venían siendo todo un reclamo para los aficionados y los seguidores de ‘La Roja’.

¿Dónde puedo comprar la camiseta de España con las dos estrellas mundialistas?

Adidas, patrocinador oficial de la selección española, ha puesto a la venta la nueva equipación conmemorativa de la victoria del Mundial 2026 a través de sus canales oficiales, es decir, tanto en sus tiendas físicas como en su página web y su app.

Además, ante la oleada de peticiones que se preveían, muchos usuarios registrados ya hicieron su reserva anticipada, por lo que sus pedidos irán llegando paulatinamente.

En paralelo, desde la página oficial de la Real Federación Española de Fútbol y su tienda, que cuenta con un enlace especial dirigido hacia la ‘Colección Campeones del Mundo’, habilita también la compra, aunque anuncia que el envío se efectuará a partir del 15 de agosto y, de hecho, la de hombre ya figura como ‘agotada’.

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¿Cuánto cuesta la camiseta oficial de España con las dos estrellas?

Respecto a una de las preguntas que más se hacen los aficionados, que es el precio de la adquisición de la camiseta, el valor de lanzamiento alcanza los 100 euros para la de hombre y mujer, mientras en el caso de la de los niños el valor desciende a 75.

Respecto al tallaje, hay opciones desde la talla XS hasta la XXL, al tiempo en que la camiseta infantil puede adquirirse desde la talla 128 a la 176.

Con ello en cuenta, y ante la que es una colección histórica, se espera que se registren nuevos éxitos de ventas.