Después de que incluso la Casa Blanca se expresase sobre la famosa gorra, ahora el futbolista ha salido al paso

El pueblo de Ferran Torres muestra su orgullo por el héroe de la Selección Española: "Qué grande es ser de Foios"

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Ferran Torres, uno de los grandes protagonistas del Mundial 2026 tras anotar el gol que llevó a España a la conquista de la Copa del Mundo, se ha pronunciado ahora sobre la famosa gorra con la que también creó tendencia en la llamada rúa de los campeones tras todos los comentarios que suscitó, llevando incluso al presidente de Estados Unidos, anfitrión en la cita mundialista, a expresarse también al respecto.

El inesperado complemento fue llamativo por el momento y el mensaje: ‘Make Spain Great Again’, es decir, una sutil reformulación del emblemático eslogan de Donald Trump (‘Make America Great Again’), y que en español podría traducirse como ‘‘Haz a España grande otra vez’. Por eso, hubo quien vio segundos y terceros mensajes en la simple gorra, algo ante lo que Ferrán ha querido ser claro: “No tenía nada que ver con la política”.

Ferran Torres y su aclaración sobre la gorra de la rúa de los campeones

En el reino de las especulaciones, hubo quienes llegaron a pensar que todo podía tratarse de un guiño al presidente estadounidense o un gesto de apoyo político. Máxime cuando desde la Casa Blanca escribieron en ‘X’: “Todo el mundo quiere estar en el movimiento”, compartiendo un vídeo del propio Ferran durante las celebraciones por el Mundial.

Otros, en cambio, llegaron a pensar en la gorra como un gesto traído a la actualidad de la política española, mientras también había quienes lo tomaban como algo más irónico. Sin embargo, y frente a toda interpretación, el futbolista valenciano ha querido aclarar: “Fue un momento divertido porque no tenía nada que ver con la política. Sinceramente, no sé de política. Solo era para poder ver a España otra vez en lo más alto, ganando el Mundial”, ha declarado en una entrevista concedida a la CNN.

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El internacional de ‘La Roja’, desmarcándose de todas esas interpretaciones, insiste así en que no pretendía ningún tipo de connotación política, celebrando únicamente ese deseo de haber visto a la selección engrandecer su historia con la conquista de su segunda estrella mundialista.

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Ferran Torres y su futuro en el Fútbol Club Barcelona

Ahora, tras el exitoso y triunfal periplo mundialista, el delantero del Fútbol Club Barcelona sigue siendo noticia a apenas 11 días del arranque de LaLiga al haber distinto rumores sobre su futuro en el club catalán.

Preguntado sobre una posible renovación de su contrato, el valenciano ha dicho que su sueño es “ser feliz” y, alimentando los rumores que apuntan a un interés del PSG o el Atlético, ha declarado: “Que te quieran estos equipos siempre es bueno. Yo tengo contrato con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que, como tengo contrato puedo esperar y decidir por mi cuenta”.

Además, en declaraciones a Sportico, medio deportivo especializado de Estados Unidos, de cara a las condiciones para una posible renovación, ha contestado: “Mostrar que me quieren, que vengan a negociar y al final todo se hablará”.