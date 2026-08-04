El club vive una situación compleja después de que la Comunidad de Madrid decretase una orden de extinción de la concesión del Estadio de Vallecas por graves deficiencias

Los aficionados expresan su indignación rechazando la celebración de los partidos lejos del barrio

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MadridLa asociación FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido al Rayo Vallecano para exigir el reembolso proporcional del dinero a todos aquellos aficionados que no puedan acudir a los partidos que se celebrarán fuera de la Comunidad de Madrid. El reclamo, concretamente, llega tras las quejas de distintos aficionados después de la decisión adoptada por el club tras sufrir una orden de extinción de la concesión del Estadio de Vallecas, –con una medida cautelar de suspensión inmediata–, tras detectarse, en una auditoría, graves deficiencias de seguridad, salubridad y mantenimiento en las instalaciones.

Ante la apertura del procedimiento, que ha ahondado en un clima de tensión institucional, la entidad habría buscado soluciones para intentar jugar en otro estadio, siendo que, al final, tras varias negativas de otros clubes, podría acabar en el de El Plantío, en Burgos, algo que ha hecho que muchos seguidores se lleven las manos a la cabeza, expresando su indignación.

FACUA y su mensaje al Rayo Vallecano ante los partidos fuera de la Comunidad de Madrid

“Ante la decisión del club de celebrar los partidos en estadios ubicados en otras comunidades autónomas, la asociación advierte de que los aficionados tienen derecho a recuperar las cantidades que correspondan por cada uno de los partidos que no puedan disfrutar” señala FACUA, que subraya que “la lejanía de las ubicaciones donde tendrán lugar los partidos obliga a asumir unos importantes gastos extra en desplazamientos y alojamientos que muchos abonados no pueden permitirse”.

En este sentido, el comunicado publicado por la asociación en su página web indica: “Numerosos aficionados se han puesto en contacto con FACUA en los últimos días para trasladar su malestar por las decisiones adoptadas por el Rayo Vallecano. La asociación les está asesorando sobre sus derechos, si bien espera que los responsables del club asuman sus obligaciones legales y, de mantener las ubicaciones previstas para los partidos, procedan a habilitar un mecanismo para reembolsar a los afectados las cantidades que correspondan”.

Técnicos de la Comunidad de Madrid comprueban las instalaciones del estadio del Rayo

Entre tanto, técnicos de la Comunidad de Madrid han logrado hoy acceder en torno a las 12:00 horas al Estadio de Vallecas, después de varios intentos fallidos durante la pasada semana, con el objetivo de poder comprobar las deficiencias de seguridad recogidas en la auditoría y determinar las actuaciones necesarias en el recinto.

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Concretamente, la entrada se produce un día después de la reunión entre el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, y el presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa. Al término del encuentro, el primero aseguró que el club se había comprometido a abrir este martes las puertas del estadio y facilitar una "colaboración constante" con la Administración.

En esta línea, el acceso supone un cambio respecto a la situación de los últimos días. La Comunidad había intentado entrar en varias ocasiones después de suspender cautelarmente la concesión al Rayo, pero no había podido hacerlo. El Ejecutivo regional llegó a denunciar al club ante la Policía Nacional por impedir la entrada de su personal y, en otro de los intentos, acudió acompañado de una notaria para dejar constancia de que no podía acceder ni recibía las llaves del recinto.

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Además, la jornada ha estado marcada también por problemas durante la mañana en la renovación presencial de los abonos. Varios aficionados, de hecho, han tenido que esperar ante las incidencias del sistema y algunos han abandonado las instalaciones sin poder completar inicialmente el trámite. No obstante, el funcionamiento se ha restablecido en torno a las 11:30 horas y las renovaciones han podido continuar con normalidad.

En ese contexto, las críticas se han repetido entre los seguidores que llevaban alrededor de dos horas esperando y quienes han expresado también su malestar por la idea de tener que disputar partidos lejos del barrio.

"El Rayo juega aquí y yo no iré mientras no juegue aquí", han recalcado algunos, achacando la situación actual a años de deterioro de las instalaciones y reclamando que, en caso de que haya encuentros incluidos en el abono que finalmente se disputen lejos de Vallecas, el club tenga en cuenta a sus socios.

A ese respecto, insisten en las dificultades que supondría un desplazamiento para los abonados de mayor edad y han lamentado que la situación se haya producido a pocas semanas del inicio de la competición, que arranca este 15 de agosto.