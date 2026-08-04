A través de una alerta ciudadana, la Guardia Civil denuncia varias estafas masivas en las que suplantan a hoteles por WhatsApp

Investigan a una agencia de viajes de L'Escala, Girona, por estafar a 200 familias y dejarlas sin dinero ni vacaciones

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Con la llegada del verano y de agosto, mes en el que se producen millones de desplazamientos y de reservas hoteleras en España, los ciberdelincuentes aprovechan para estafar a los ciudadanos. Por eso, la Guardia Civil ha alertado a través de sus redes sociales que se ha detectado en los últimos días un aumento de las estafas cibernéticas.

Los agentes de la Benemérita han alertado que se ha detectado una campaña de phishing y smishing masivo en el que varios hackers suplantan a hoteles por WhatsApp para exigir la confirmación de tu reserva mediante enlaces falsos. El objetivo de estos ciberdelincuentes es robar tus datos personales y bancarios. Debido a este aumento de estafas en los últimos días, desde la Guardia Civil se ha lanzado una alerta ciudadana para evitar que haya más víctimas de estos ciberdelincuentes.

Las recomendaciones de la Guardia Civil

No pulses en ningún enlace ni respondas al mensaje.

Comprueba tu reserva llamando directamente al hotel o desde su app oficial.

Bloquea, elimina y reporta.

Si diste datos bancarios, contacta de inmediato con tu banco y denuncia.

Denunciar un ciberdelito es un proceso que requiere seguir una serie de pasos muy específicos para asegurarnos de que el caso sea investigado adecuadamente por las autoridades competentes. Es decir, cómo hay que proceder si hemos sido víctima de un ciberdelito.

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El primer paso clave a seguir es documentar todas las evidencias relacionadas con el ciberdelito en cuestión. Esto incluye realizar capturas de pantalla, almacenar correos electrónicos, mantener registros de transacciones, o cualquier otro tipo de documentación que pueda ser relevante para el caso. Toda esta documentación es vital para que las autoridades puedan comprender y procesar tu denuncia eficazmente.

Una vez que se haya recopilado toda la evidencia disponible, el siguiente paso es informar a las autoridades. Dependiendo de nuestra ubicación, podemos hacerlo contactando con la policía local o con la unidad especializada en delitos informáticos.

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Para delitos informáticos, la Guardia Civil tiene un Grupo de Delitos Telemáticos donde podemos informar sobre un ciberdelito. Aunque la denuncia inicial puede comenzarse online, generalmente se requiere una ratificación presencial.

donde podemos informar sobre un ciberdelito. Aunque la denuncia inicial puede comenzarse online, generalmente se requiere una ratificación presencial. La Brigada Central de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional también se encarga de investigar los ciberdelitos. Su página web ofrece un formulario de colaboración ciudadana para informar sobre delitos tecnológicos.

también se encarga de investigar los ciberdelitos. Su página web ofrece un formulario de colaboración ciudadana para informar sobre delitos tecnológicos. Es importante recordar que, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la denuncia requiere la identificación del denunciante ante las autoridades, lo que subraya la importancia de la personación física para ratificar la denuncia.

Contactar con nuestro proveedor de servicios

Si el delito involucra una cuenta de correo electrónico, redes sociales, cuentas bancarias, o tarjetas de crédito, es importante notificar inmediatamente al proveedor de servicios específico que haya quedado afectado. Ellos pueden tomar una serie de primeras medidas para proteger nuestra cuenta y ayudarnos a recuperar cualquier información o dinero robado.

Notificar a los afectados

Si hay otras personas que estén involucradas o podrían estar en riesgo debido al ciberdelito que nos ha afectado, es importante informarles sobre la situación producida. Esto les permitirá tomar medidas preventivas para protegerse lo antes posible, minimizando el daño y los riesgos asociados.