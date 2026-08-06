Gianni Infantino enrarece aún más la situación entre España y Marruecos

The Times desvela que ha ofrecido la final del Mundial a Marruecos a cambio de su apoyo en FIFA y la polémica ha estallado.

Infantino ofrece a Marruecos la final del Mundial 2030 si le apoya, según The Times

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Un buen amigo de Donald Trump, Gianni Infantino, ha venido a enrarecer aún más la situación entre España y Marruecos. En su empeño por mantenerse como presidente de la FIFA, se ha sembrado la duda de si ha ofrecido la final del Mundial a Mohammed VI, a cambio de apoyarle. Sería en un estadio que aún no existe, que aspira a ser el más grande del mundo y a imponerse en la puja a los de España y Portugal. Aunque el Bernabéu aún tiene muchas opciones. Después del asalto a Ceuta este hecho ha encendido las alarmas en España y en la FIFA, que niega el ofrecimiento, auque ya hay partidos en España como Sumar y VOX que piden no celebrar el Mundial junto a Marruecos. Y muchos más que piden que no se organice este hasta tener asegurada la final.

Tras el pinchazo en la privatización de la Copa del Mundo, la FIFA y su presidente se ponen las botas. Reunión urgente de la cúpula en Rabat para sofocar un incendio de múltiples focos. Uno, la UEFA, que desde la trinchera apunta y pide la cabeza de Infantino. "La postura de Europa es clara. Nunca otorgaremos legitimidad a este modelo. Nadie tiene la autoridad moral para vender lo que simplemente se le ha confiado en nombre de la próxima generación", señalaba la UEFA ante el intento de privatizar el Mundial.

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A la que se suman leyendas com Figo. "Podría escribir 10.000 palabras de los problemas en la FIFA, pero la solución se resume en cuatro. Infantino tiene que irse", escribió Figo. "Lo que he visto en los últimos días es el comportamiento más bajo, deshonesto, cobarde e interesado que he visto. Y he estado muchos años en el fútbol. El hombre que haya hecho esto, forzar tales cambios para enriquecerse a sí mismo y a sus amigos, es algo del pasado y no debería formar parte del futuro de este deporte", escribió.

"Si este proyecto fuera tan bueno, ¿por qué no ser sincero sobre que te iba a dar 30 millones de dólares al año? No era una buena idea, no era una iniciativa robusta desde el momento que no es transparente. No es una buena idea desde el momento en el que no explicas que si vendes tu participación la has perdido para siempre y han desheredado a tus sucesores de la Copa del Mundo".

"Y no es honesto que no digas que después de que le hayas servido la cabeza en una bandeja a tus amigos de Washington, te van a dar un trabajo que quintuplica tu salario", continuó.

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"Infantino ha echado por tierra el puesto de presidente de la FIFA que él había prometido elevar. Ha mentido, ha engañado y ha intentado enriquecerse a costa del deporte al que supone servir. Ha perdido el apoyo de todo el mundo e incluso del ganador del Premio FIFA de la Paz. Es muy tarde para salvar su dignidad, pero no es muy tarde para salvar el fútbol. Debe irse. Ahora», finalizó el portugués en una columna en el Daily Mail.

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Otro punto al que se enfrenta Infantino hoy es la revuelta interna en la organización y el tercero, la oposición frontal de líderes mundiales".

"El fútbol no pertenece a los inversores. Pertenece a la gente que llena las gradas", señala Andy Burnham, primer ministro británico.

"No tengo confianza en Infantino, después de lo que ha sucedido", ha señalado Mark Carney, primero ministro de Canadá.

La FIFA ha intentado zanjar el tema con un comunicado donde pide perdón por los errores. Unos hechos que cercan a un Infantino, que falto de apoyos de las confederaciones europea, americanas, y asiática, se refugia en África para conseguir su reelección a cambio de promesas. De las más relevantes: que Marruecos albergue la final del Mundial 2030 y no lo haga España. La baza marroquí es un estadio aún por construir, el Hassan II en Casablanca, con 115.000 espectadores, puede ser el más grande del mundo.

Sus rivales; los estadios españoles. Megaestructuras cargadas de mística y de historia como el Bernabéu o el Camp Nou o incluso la opción portuguesa, el Estadio Da luz.

La FIFA, mientras, niega el ofrecimiento y se prepara ya para sus elecciones en marzo del año que viene que se celebrarán en Rabat.