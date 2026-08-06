telecinco.es 06 AGO 2026 - 13:31h.

Desde el organismo futbolístico internacional cierran filas en torno a su presidente, Gianni Infantino, entre un aluvión de críticas

Infantino da marcha atrás y anula su propuesta de privatizar el Mundial: "Ha generado divisiones"

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Liderada por Gianni Infantino, –que no deja de estar en el centro de la polémica–, la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) ha reconocido ahora haber cometido “errores” en su propuesta de privatizar el Mundial. Tras una reunión de urgencia celebrada ayer en Rabat, Marruecos, el organismo ha expresado su confianza en “restablecer la confianza” perdida, aunque, eso sí, ha lanzado al mismo tiempo un aviso a navegantes: “No tolerará más ataques a su integridad”.

"La alta dirección de la FIFA confía plenamente en que los resultados de la reunión fortalecerán la gobernanza de la FIFA, ayudarán a restablecer la confianza en la organización y nos permitirán prepararnos para los grandes eventos y desafíos que se avecinan de manera unida y transparente, al tiempo que continuamos con nuestra misión de desarrollar el fútbol en todo el mundo", ha indicado el organismo futbolístico en una nota de prensa, y en un contexto en el que también hubo de pronunciarse ayer paralelamente para desmentir que hubiesen ofrecido a Marruecos la final del Mundial 2030, que también tendrá como sedes a España y Portugal, además de inaugurarse los primeros partidos en Sudamérica (Uruguay, Argentina y Paraguay) para conmemorar el centenario del torneo.

La FIFA cierra filas en torno a Gianni Infantino entre un aluvión de críticas

En momentos complicados para el organismo, muy cuestionado tras el Mundial 2026 y con la UEFA pronunciándose en las últimas ocasiones en su contra, –tanto con el polémico caso de la roja quitada al estadounidense Folarin Balogun en la cita mundialista, así como con la propia iniciativa de privatización del Mundial–, los miembros de la FIFA, no obstante, cierran filas en torno a su presidente, Gianni Infantino. De hecho, tanto su secretario general Mattias Grafström como los componentes de su Junta Directiva presentes en Rabat "reafirmaron" nuevamente "su pleno apoyo" hacia él "como único funcionario elegido por las 211 asociaciones miembro".

Por su parte, el propio Infantino correspondió ese apoyo y agradeció a la Administración de la FIFA "su labor necesaria y excepcional en la consecución de su visión", según añadió el comunicado tras la reunión mantenido en Marruecos en plena polémica también por la Copa Mundial de 2030.

"Se acordó que los procesos, las comunicaciones y las interacciones entre el presidente, el secretario general y la Junta Directiva que respaldan la consecución de esta visión pueden y deben mejorarse continuamente en términos de su eficacia y eficiencia", señala la nota, que añade: "Se reconoció la magnífica labor de la Administración de la FIFA, que garantizó el éxito de la Copa Mundial 2026, y que no habría sido posible sin que el presidente, el secretario general y la Administración hablaran con una sola voz y trabajaran como un solo equipo"

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La FIFA reconoce errores en su propuesta de privatización del Mundial, pero lanza un aviso

Más allá, en la nota explican: "En la reunión también se abordó la propuesta de FIFA Forward Enterprise (FFE), reconociéndose los errores cometidos. Se acordó que el Consejo y las federaciones miembro no pretendían que se sintieran excluidas del proceso y que este debería haberse gestionado de otra manera", expresó la FIFA sobre su idea de privatizar partes del Mundial.

"Así mismo, se reconoció que también se cometieron errores tras la filtración de la propuesta a los medios de comunicación”. "En una carta aparte dirigida al Consejo y a las federaciones miembro, se ofrecieron disculpas por estos errores y se asumió el compromiso de garantizar que no se repitan", detallan. Y sobre ello, además, sostienen que “se llevará a cabo una revisión y se presentará un informe al Consejo en su próxima reunión", al tiempo en que añaden: "Como se comunicó previamente, la propuesta de la FFE, que habría estado sujeta a la aprobación de las asociaciones miembro y del Consejo, ha sido descartada".

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Es en ese punto en el que, a la vez, avisan y recalcan: “Tras la retirada del proyecto, se acordó que la FIFA no tolerará más ataques a su integridad, buen gobierno y debido proceso, y que adoptará todas las medidas necesarias para proteger y salvaguardar su nombre y reputación. Siempre se aprende de esta experiencia y la FIFA seguirá mejorando sus procesos. En este caso, sin embargo, es importante destacar que, si bien se cometieron errores, todo lo que se hizo se realizó en pleno cumplimiento del marco normativo de la FIFA”.

Por último, y sin hacer mención expresa en esta nota sobre la final del Mundial 2030 pese a las informaciones del diario británico 'The Times' apuntando a que se la habría ofrecido a Marruecos, la FIFA asegura que "colaborará estrechamente con las partes interesadas pertinentes para examinar cómo puede seguir apoyando el desarrollo del fútbol a través del programa FIFA Forward, en beneficio de las 211 asociaciones miembro, las Confederaciones y las asociaciones regionales".