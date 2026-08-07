El FBI detuvo a un hombre de 50 años por perseguir a la Princesa Leonor durante la final del Mundial

El FBI detuvo a un hombre para preservar la seguridad de la princesa Leonor en la final del Mundial

La princesa Leonor y la infanta Sofía vuelven a levantar la Copa del Mundo 16 años después: comparaciones y dos imágenes para la historia

Compartir







El FBI detuvo a un hombre para preservar la seguridad de la princesa Leonor en la final del Mundial que enfrentó a España con Argentina y en la que los españoles resultaron campeones del mundo. Lo que se sabe ahora es que la agencia americana detuvo a un hombre "caucásico" de 50 años que acudió en repetidas ocasiones a un hotel de Houston, en el estado de Texas, preguntando por el paradero de la Princesa Leonor. El individuo estaba convencido de que la hija mayor de Felipe VI y la Reina Letizia se alojaba en ese establecimiento e insistió varias veces en intentar localizarla.

Sin embargo, la heredera al trono nunca estuvo allí. La actitud del hombre y su insistencia acabaron llamando la atención de las autoridades, que activaron el protocolo correspondiente para velar por la seguridad de la heredera.

PUEDE INTERESARTE Lío Mundial: la oposición exige a Sánchez que la final sea española o deje la organización

El hombre fue fotografiado y posteriormente detenido, mientras que las pesquisas permitieron conocer que tenía problemas de salud mental. Durante el interrogatorio, explicó a los agentes por qué estaba buscando a la Princesa Leonor y cuál era el motivo por el que había acudido varias veces al hotel preguntando por ella."Tengo que verla urgentemente porque me voy a casar con ella", declaró.

El episodio quedó registrado como una incidencia menor dentro del dispositivo de seguridad desplegado, sin mayores consecuencias. Sin embargo, la situación llamó especialmente la atención por su carácter inesperado, ya que se trató de un momento poco habitual que alteró durante unos instantes el desarrollo normal del operativo.

Leonor y Sofía siguieron el encuentro desde uno de los palcos VIP del MetLife Stadium, mientras que Felipe VI y Letizia lo hicieron desde otro palco acristalado, separado del de sus hijas por motivos de seguridad y en compañía del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.