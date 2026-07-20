Las hijas de los reyes Felipe y Letizia se han convertido en algunas de las grandes protagonistas del Mundial después de que España se proclamara campeona

La emoción de los reyes Felipe y Letizia y sus hijas, Leonor y Sofía, al levantar la Copa del Mundo junto a la selección española

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16 años después de aquella instantánea que dio la vuelta al mundo tras el histórico triunfo de España en Sudáfrica, las hijas de los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía, han vuelto a posar con el trofeo más codiciado del fútbol, esta vez convertidas en dos mujeres jóvenes y plenamente conscientes del significado de ese instante.

La victoria de la selección española frente a Argentina en la final del Mundial 2026 ha permitido que el fútbol español volviera a tocar el cielo. España conquistó su segunda estrella mundial tras imponerse por 1-0 en la prórroga gracias a un gol de Ferran Torres, culminando un campeonato brillante y poniendo fin a una espera de 16 años desde el éxito de Johannesburgo en 2010.

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Pero, más allá del resultado deportivo, ha habido una imagen que ha emocionado a los aficionados y seguidores de la realeza. Leonor y Sofía volvieron a posar junto a la Copa del Mundo, recreando de forma espontánea una escena que ya forma parte de la memoria de millones de españoles.

La comparación entre ambas fotografías, la de ahora y la de hace más de una década, ha sido inmediata, y las redes sociales se han llenado de montajes enfrentando las dos imágenes, separadas por 16 años pero unidas por la misma ilusión.

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Una fotografía que hizo historia

En julio de 2010, España acababa de proclamarse campeona del mundo por primera vez en su historia después del inolvidable gol de Andrés Iniesta frente a Países Bajos en el Soccer City de Johannesburgo.

Días después del regreso de la selección a España, la entonces familia real recibió a los campeones en el Palacio de La Zarzuela. Entre abrazos, felicitaciones y euforia apareció una escena que nadie imaginaba que acabaría siendo histórica.

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Leonor, que entonces tenía apenas cuatro años, y Sofía, de tres, observaron con curiosidad la Copa del Mundo. Ambas se acercaron con la timidez propia de dos niñas pequeñas y cogieron delicadamente el trofeo dorado entre risas mientras los jugadores sonreían contemplando la escena.

Aquella imagen transmitía inocencia, orgullo y emoción. Las dos hermanas apenas eran conscientes de que estaban junto al mayor símbolo del fútbol mundial, pero la fotografía quedó grabada para siempre en la historia de la monarquía española y del deporte nacional.

16 años después, la historia vuelve a repetirse

El destino ha querido que, exactamente 16 años después, Leonor y Sofía hayan podido revivir aquel momento desde una perspectiva completamente diferente.

Con España de nuevo proclamándose campeona del mundo, los soberanos viajaron junto a sus hijas hasta Estados Unidos para presenciar la final disputada en el MetLife Stadium, en una de las imágenes más representativas de la unidad institucional en torno al deporte español. Se trata de la primera vez que los cuatro miembros de la actual Casa Real asistían juntos a una final masculina de un Mundial de fútbol.

Tras el pitido final comenzó la celebración sobre el césped. Como ya ocurrió en 2010, la familia real saludó uno por uno a los jugadores, felicitó al cuerpo técnico y compartió con ellos la alegría del triunfo. Fue entonces cuando llegó uno de los momentos más esperados: la Copa del Mundo apareció de nuevo frente a Leonor y Sofía.

Ya no eran aquellas niñas que apenas alcanzaban la altura del trofeo. Ahora, convertidas en dos jóvenes adultas, han vuelto a posar junto a la copa repitiendo casi inconscientemente la misma estampa que emocionó a todo un país.

Las comparaciones

La comparación entre ambas imágenes refleja también la evolución de las dos hermanas. La princesa Leonor, heredera de la Corona, ha pasado de ser una niña curiosa a desempeñar una intensa agenda institucional y representa cada vez con mayor frecuencia a la Corona en actos oficiales.

Ahora, tras completar con éxito la formación militar, comenzará su etapa universitaria como alumna del grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid.

La infanta Sofía, por su parte, también ha adquirido un papel público más visible, acompañando a la familia real en numerosos compromisos oficiales y mostrando una cercanía con el deporte español.

En el ámbito académico, el próximo mes de septiembre pondrá rumbo a París para retomar su carrera universitaria de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales del Forward College.