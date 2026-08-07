Lío Mundial: la oposición exige a Sánchez que la final sea española o deje la organización

El PP eleva la presión contra el Gobierno para que la final del Mundial de 2030 se celebre en España.

La FIFA reconoce haber cometido “errores” en su propuesta de privatizar el Mundial, pero advierte que “no tolerará más ataques”

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El PP eleva la presión contra el Gobierno para que la final del Mundial de 2030 se celebre en España. Le pide que nuestro país se retire de la organización si la elegida es Casablanca, como dejó entrever Infantino.

Por carta, a través de Borja Semper, el PP recrimina al gobierno su inacción en torno a la final del Mundial. Plantea además la posibilidad de retirarse de la organización si finalmente el partido no se juega en el país. Una misiva respaldada por la vicesecretaria de los populares.

A izquierdas y derechas del PSOE reman en la misma dirección. Sumar y Vox han elevado la queja al Congreso; dudan de la fiabilidad de Marruecos como socio y piden excluirle de la candidatura. Aunque la posición del Gobierno es firme, defiende el liderazgo español y aguarda a la reunión de septiembre con la organización. La ministra de Deportes, Milagrós Tolón, señala que "será la FIFA la que decida, pero nuestro objetivo es que la final sea en nuestro país".

La FIFA está contra la espada y la pared. Infantino, en guerra con la UEFA, tampoco tiene los apoyos de Asia o de la Concacaf en América. La llave de la presidencia pasa por el apoyo de la Confederación Africana en medio de la disputa por la final de mundial que en España ya es como mínimo una discusión de Estado.