El presidente de la Generalitat Valenciana ha avanzado que propondrán conceder la Alta Distinción de la Generalitat Valenciana tanto a Ferran como a Álex Grimaldo

Ferran Torres se pronuncia tras las especulaciones sobre su gorra en la rúa de los campeones: "No tenía nada que ver con la política"

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ValenciaFerran Torres, autor del gol que valió la Copa del Mundo en el 1-0 frente a Argentina, ha firmado este viernes en el Palau de la Generalitat el acuerdo con el que se convierte en nuevo embajador e imagen internacional de la Comunidad Valenciana, una designación que el deportista asume como un "orgullo y una responsabilidad" y que quiere que sirva para "poner en marcha proyectos relacionados con el deporte, con los jóvenes y con valores positivos".

"Valencia es mi tierra y mucho más. Es un sentimiento y una manera de ser única. Aquí tengo mi vida y mi familia. Valencia representa unos valores y un compromiso, una identidad a la cual nunca renunciaré. Por eso llevo mi 'senyera' allá donde voy", ha señalado el futbolista, que no deja de estar en el foco de la actualidad deportiva, con múltiples rumores circulando en torno a su futuro en el Fútbol Club Barcelona.

Ferrán Torres y Álex Grimaldo recibirán la Alta Distinción de la Generalitat Valenciana

Durante su discurso, en el marco del acto institucional celebrado para la ocasión, y el cual ha atraído a una multitud de personas que han acudido a las inmediaciones del Palau para verle, el futbolista de 26 años, oriundo de Foios, Valencia, ha expresado su felicidad por el momento reivindicando su "orgullo" y su tierra.

Del mismo modo, el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha recibido al 'héroe' del Mundial y ha firmado junto a él un protocolo de actuación llamado a la promoción de la marca de la Comunidad Valenciana.

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Al respecto, el mandatario ha avanzado que el Consell propondrá conceder la Alta Distinción de la Generalitat Valenciana el próximo 9 de octubre, Dia de la Comunidad Valenciana, tanto a Ferran Torres como al también futbolista valenciano –natural de la Pobla de Vallbona– Álex Grimaldo.

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La condición de Ferrán Torres para ser embajador de la Comunidad Valenciana

Por otra parte, el presidente ha detallado que Ferran Torres ha puesto como condición no percibir ninguna compensación económica por asumir la representación de la imagen internacional de la Comunidad Valenciana.