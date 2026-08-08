El entonces presidente de la UEFA, Michel Platini, confrontó a Infantino tras conocer la supuesta relación con la empleada

Se acordó la salida de la trabajadora mediante una indemnización y el pago de un MBA valorado en más de 50.000 euros

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La UEFA ha confirmado que pagó una indemnización por cese laboral a una exdirectiva de la entidad que habría mantenido una relación sentimental con Gianni Infantino cuando era secretario general del organismo europeo, según informa 'The Telegraph'.

El entonces presidente de la UEFA, Michel Platini, confrontó a Infantino tras conocer la supuesta relación. Desde ese momento, se acordó la salida de la trabajadora mediante una indemnización de al menos seis cifras y el pago de un MBA valorado en 45.000 libras anuales (52.519 euros).

"Estamos al corriente de las acusaciones y podemos confirmar que se abonó una indemnización por cese a la persona en cuestión, junto con el pago de las tasas de un máster en administración de empresas (MBA) en una escuela de negocios local. El pago se ajustaba a la normativa vigente en aquel momento para el personal que abandonaba la organización", informó un portavoz de la UEFA. Mientras, Gianni Infantino negó rotundamente las acusaciones.

Infantino atraviesa un tenso momento al frente de la FIFA

Un portavoz de la FIFA calificó las informaciones de "categóricamente falsas" y "difamatorias", afirmando que nunca existieron quejas formales sobre el comportamiento del dirigente por parte de los empleados.

Infantino trabajó en la UEFA durante 16 años y ocupó la secretaría general entre 2009 y 2016, año en el que fue elegido presidente de la FIFA. Y en la vida personal, el dirigente está con Leena Al Ashqar desde 2001 y la pareja tiene cuatro hijas.

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Esta publicación aparece en un momento tenso para Infantino al frente de la FIFA. El dirigente intentó promover la entrada de inversión privada para gestionar las competiciones del organismo internacional, incluidos los Mundiales. El plan de financiación privada fue rechazado por la UEFA, la CONMEBOL y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC).

Aunque Infantino pidió disculpas y recibió el respaldo del comité ejecutivo de la FIFA en Marruecos. Los 55 países miembros de la UEFA mantienen el boicot a las competiciones de la FIFA si no se retira la propuesta.