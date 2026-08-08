Ambos piragüistas asturianos repitieron su éxito de la última competición, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional

La pareja del K2 logró completar los 20 kilómetros del río Sella, entre Arriondas y Ribadesella, en 1.08 horas y 26 segundos

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OviedoWalter Bouzán y Alberto Llera han revalidado su título al ganar por segunda vez consecutiva el Descenso Internacional del Sella en Asturias, en la que ha sido la 88 edición de la prueba.

La fiesta asturiana por excelencia que se celebra anualmente el primer sábado de agosto posterior al día 2 del mes ha vuelto a reunir a decenas de miles de personas.

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Ambos piragüistas locales han logrado llevarse la victoria en una reñida carrera por el río Sella. Han completado el recorrido de 20 kilómetros entre los puentes de Arriondas y Ribadesella en una hora, ocho minutos y 26 segundos.

En el esprint final, la pareja del K2 apretó para imponerse a los segundos clasificados, Miguel Llorens López y Jorgensen Valdemar Alfred, quienes pasaron la línea de meta solo un segundo después que ellos.

'Les Piragües', Fiesta de Interés Turístico Internacional

El tercer puesto fue para los húngaros Adrian Boros y Tamas Erdelyi, al cruzar en una hora, ocho minutos y 28 segundos. Conocido popularmente como 'Les Piragües', este 2026 la competición fue pregonada por el exfutbolista Santi Cazorla.

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Está declarada incluso Fiesta de Interés Turístico Internacional. En la categoría de K1 masculino ha ganado Alberto Plaza, que registró un tiempo de 1.14 horas y 8 segundos.

Le siguió en segundo lugar Joaquín Iglesias, con 1.14 horas y 42 segundos, y Federico Vega en el tercero, con 1.14 horas y 47 segundos.