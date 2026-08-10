Fue cinco veces campeón como jugador y triunfó también durante su trayectoria en los banquillos, donde deja igualmente un gran legado

"Durante su última semana, amigos y familiares lo rodearon de cariño, compartiendo la bendición de su amistad y rememorando entrañables recuerdos"

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Donald Arvid "Don" Nelson, el segundo entrenador con más victorias en la historia de la NBA, ha muerto a los 86 años. Cinco veces campeón como jugador e innovador a la par que exitoso en los banquillos, el estadounidense deja un legado inolvidable en la historia del baloncesto y en la icónica competición.

El conocido periodista Marc Stein ha publicado el comunicado de la familia confirmando la triste noticia: "Durante su última semana, amigos y familiares lo rodearon de cariño, compartiendo la bendición de su amistad y rememorando entrañables recuerdos", rezaba el adiós al "querido esposo, padre, abuelo y bisabuelo".

Don Nelson y su trayectoria en la NBA: leyenda de los Boston y también de los banquillos

Don Nelson dejó huella junto con Boston como cinco veces campeón de la NBA (1966, 1968, 1969, 1974, 1976), con su camiseta del número 19 retirada en los Celtics. Sin embargo, su carrera como entrenador fue aún más legendaria, ya que durante 31 temporadas innovó y creó escuela con su 'Nellie Ball', probando distintos dibujos y nuevas posibilidades de jugar a este deporte.

En su paso por Milwaukee Bucks, Golden State Warriors (dos veces), New York Knicks y Dallas Mavericks , Nelson, tres veces 'Mejor Entrenador del Año de la NBA' (1983, '85, '92), terminó con un récord de temporada regular de 1335 victorias, que solo superó Gregg Popovich en San Antonio Spurs en marzo de 2022.