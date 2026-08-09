El futbolista ha estado acompañado de su pareja Antonela Roccuzzo y sus tres hijos

Las primeras imágenes de Leo Messi tras aterrizar en Argentina junto a su mujer para ir al funeral de su padre

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Leo Messi, cabizbajo y con la mirada hacia el suelo, ha caminado junto a su familia en medio de una ceremonia estrictamente privada y rodeada de grandes medidas de seguridad, según informa 'Diez Minutos'. El futbolista ha estado acompañado de su pareja Antonela Roccuzzo y sus tres hijos. El astro argentino dio el último adiós a su padre junto a su familia al cementerio El Prado, en Rosario, donde descansarán los restos de Jorge Messi.

Messi llegó a Argentina rodeado de un gran operativo de seguridad, accesos restringidos y vigilancia privada. La relación de Messi con su padre no siempre fue sencilla, ya que tuvieron que abandonar Argentina para construir una carrera en el mundo del fútbol. Pero Jorge siempre se mantuvo al lado del jugador para que llegase a cumplir su sueño.

Jorge Messi murió tras una larga enfermedad

La muerte de Jorge Messi se produce después de una larga enfermedad, aunque la familia no ha dado detalles sobre la causa concreta del fallecimiento. El padre de Messi estuvo recibiendo atención médica durante las últimas semanas y su estado de salud había generado una gran preocupación en el entorno familiar del futbolista.

El pasado 18 de junio, se conocieron los problemas de salud de Jorge Messi, justo cuando comenzó el Mundial de 2026. Ese día, Messi se mostró bastante emocionado durante el debut de Argentina. Poco después, la familia confirmó que el padre del futbolista estaba atravesando una situación médica que requería seguimiento y aseveró que estaba recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presentaba.

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Días después de que se publicase esta información, Jorge Messi habría recibido el alta hospitalaria y continuaría su recuperación en casa. Esto supuso un alivio para la familia que arrastraba una gran preocupación por su salud. Hasta ahora, la familia de Messi no ha difundido ningún comunicado público sobre su fallecimiento.