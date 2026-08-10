"No es la conducta propia de un guardián del fútbol, sino de alguien que cree que el fútbol le debe rendir cuentas a él", dicen sobre Gianni Infantino sin nombrarlo expresamente

La FIFA reconoce haber cometido “errores” en su propuesta de privatizar el Mundial, pero advierte que “no tolerará más ataques”

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Las confederaciones UEFA, CONCACAF y AFC se han unido en un comunicado conjunto contra la FIFA que nuevamente pone a su presidente Gianni Infantino en el epicentro de la polémica tras conocerse su propuesta de privatización del Mundial.

Criticando duramente que, en su supuesto paso atrás, la FIFA realmente no terminó de reconocer su error, aunque así lo refiera, subrayan que desde el seno del organismo futbolístico lo calificaron como un “fallo de comunicación”, cuando lo que fue, según denuncian, responde a un “fallo de juicio”.

El comunicado conjunto de UEFA, CONCACAF y AFC contra la FIFA

"La reciente carta de la FIFA a sus vicepresidentes y a las 211 federaciones miembro reconoce que se cometieron errores en el proceso. Lo trata como un fallo de comunicación, cuando lo que el fútbol presenció fue un error de juicio", denuncian literalmente en el comunicado, en el que aseguran además que la propuesta de privatización del Mundial, presentada "en un plazo muy ajustado" y sin una consulta significativa, se impulsó hacia una fecha límite antes de que las federaciones miembro pudieran examinar "adecuadamente sus términos".

"No es fruto de un descuido, sino de un diseño destinado a limitar el escrutinio", aseguran.

De igual modo, afirman que en la carta no se reconoció que la propuesta fuera "intrínsecamente errónea", y aseveran: "Sigue sin reconocerse que intentar vender una participación en la Copa del Mundo de la FIFA fue un profundo error de juicio –no solo un paso en falso en el procedimiento, sino una violación fundamental de la confianza de las mismas instituciones a las que la FIFA está llamada a servir–“.

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"La FIFA también se ha comprometido a presentar un informe completo sobre estos hechos al Consejo de la FIFA, sin reconocer, una vez más, que una gobernanza adecuada ante una falta de criterio tan grave exigiría que dicha revisión fuera llevada a cabo por un tercero totalmente independiente, y no por la propia FIFA, su personal ni ninguna otra parte interesada del mundo del fútbol. La administración de la FIFA no debería desempeñar ningún papel en la realización de la revisión", han añadido.

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Por eso, las tres confederaciones han coincidido en que el fútbol no debe pertenecer a ninguna persona ni institución: "Pertenece a los jugadores, aficionados, clubes, a las federaciones miembro y a todas las instituciones encargadas de velar por su futuro", han apostillado.

"El crecimiento de la última década ha sido real, pero ese progreso nunca fue obra de una sola persona. Fue el resultado del trabajo de la FIFA, las confederaciones, las federaciones miembro y las miles de personas que dedican su vida a este deporte", han recalcado.

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El dardo de UEFA, CONCACAF y AFC a Gianni Infantino por “la integridad del fútbol”

Destacando los “logros compartidos” por todas las asociaciones del fútbol recientemente, el comunicado hace así referencia a “la ampliación de los torneos, la adjudicación de las Copas del Mundo de la FIFA de 2030 y 2034” o “la distribución de recursos a las federaciones", ahondando también en lo conseguido en el ámbito económico, apuntando que todas las confederaciones exigieron una "distribución responsable de las enormes reservas de la FIFA, con el objetivo de reforzar la inversión en el desarrollo de las federaciones miembro".

"Tampoco se trata de que ninguna federación miembro pierda el apoyo que se ha ganado, a pesar de la campaña de miedo dirigida a nuestros miembros para sugerir lo contrario. Tampoco se trata de replantearse la ampliación de las competiciones, la asignación de las Copas del Mundo ni ninguna otra decisión tomada colectivamente. Esas decisiones se tomaron de forma conjunta y deben mantenerse", han señalado, añadiendo: “Se trata de algo más fundamental: la integridad del fútbol y de quienes han sido elegidos para dirigirlo".

Por eso, las tres confederaciones han señalado que el liderazgo en el fútbol no es "una posesión", ni se trata de "ostentar ni de exigir el poder para mantenerlo", sino un servicio hacia la "familia del fútbol" que lo confía.

"Cuando se rompe la confianza mediante el engaño, cuando una persona se antepone al colectivo que le ha confiado la autoridad, ese deber ha sido abandonado", sostienen en el comunicado, que no necesita nombrar a Gianni Infantino para retratarlo.

"La propia carta de la FIFA también confirma que solo un cargo electo estuvo presente en la reunión de la dirección celebrada en Marruecos. No se invitó a participar a ningún miembro del Consejo de la FIFA ni a ninguna federación miembro. Solo estuvo presente el comité de gestión, compuesto por altos cargos empleados por la FIFA", añaden, además, ahondando en la crítica.

Por todo ello, para las tres confederaciones esta reunión, que se convocó en el extranjero a un "número selecto" de miembros del Comité de Gestión de la FIFA, reforzó sus preocupaciones y representó una continuación del "mismo patrón de conducta" que ha llevado a esta situación: "No es la conducta propia de un guardián del fútbol, sino de alguien que cree que el fútbol le debe rendir cuentas a él. Hay silencio donde debería haber rendición de cuentas, distancia donde debería haber transparencia", afirman en su crítica directa al presidente de la FIFA.

"Estas no son las cualidades que el fútbol merece en sus dirigentes. Por eso hemos adoptado esta postura: no a la ligera ni por nuestra cuenta, sino juntos, y por el deber que tenemos para con el fútbol al que servimos", argumentan, añadiendo: “La fuerza del fútbol siempre ha sido su unidad. Pedimos que ahora se respete esa unidad, que haya unos dirigentes que sirvan al fútbol, no que pretendan mandarlo”.