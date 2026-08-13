Claudia Barraso 13 AGO 2026 - 22:56h.

Su padre ha sido el encargado de comunicar a todos sus fans y seres queridos, el fallecimiento del joven

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Prichard Colón, el boxeador que sufrió un daño cerebral irreversible tras un combate de 2015, ha fallecido a los 33 años. Así lo ha comunicado hace unas horas su padre, Richard, a través de las redes sociales.

“Buenas noches mi gente, lamento informarles de la partida de mi hijo Prichard de este mundo terrenal, ahora está en un mejor mundo. Hice todo lo posible para cumplir su deseo, su sueño de poder traerle de vacaciones a Puerto Rico como él tanto deseaba, pero no se pudo. Gracias por tantos años de amor y oraciones, decía a través de un comunicado publicado en su perfil de Facebook.

El comunicado de su padre confirmando su muerte

El joven puertorriqueño era una promesa del boxeo cuando ocurrió ese combate que lo cambió todo. Fue contra Terrel William, quien le dio un golpe tan fuerte en la nuca que cayó al suelo casi desplomado. Continuó el combate que perdió, pero pudo seguir con la pelea a pesar de que no dejaba de quejarse del agudo dolor que sentía detrás de la cabeza, hasta que perdió totalmente el conocimiento. Después de ser llevado al hospital, estuvo más de un año en coma y su familia pensó que nunca se recuperaría.

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Su vida después de aquel terrible combate

Pero cuando se despertó todo cambió, había sufrido una lesión cerebral que le había hecho cambiar por completo, haciendo que fuese dependiente el resto de su vida. Han sido 10 años de luchas constantes de su familia para que su hijo tuviese una segunda oportunidad.

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Sin embargo, el luchador no ha podido soportar las graves secuelas que le produjo la lesión neurológica que supuso un antes y un después en su vida. La publicación de su padre no ha tardado en llenarse de comentarios lamentando la pérdida del boxeador y trasmitiéndole todo el apoyo a la familia, que no se han separado ni un solo día de su lado.