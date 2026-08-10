Gonzalo Barquilla 10 AGO 2026 - 17:08h.

Jake Whisenant, de 30 años, muere tras un accidente en Sierra Nevada: había batido un récord escalando El Capitán

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Jake Whisenant, un escalador estadounidense de 30 años conocido por sus ascensos de velocidad en Yosemite, ha muerto tras sufrir un accidente en la Sierra Nevada de California, en Estados Unidos. Esta cordillera comparte nombre con la Sierra Nevada de Granada, ubicada en España, aunque son dos sistemas montañosos distintos y separados por miles de kilómetros.

El registro de la Oficina del Forense del condado de Tulare sitúa el fallecimiento del joven el pasado 3 de agosto, aunque las autoridades todavía no han hecho públicos detalles sobre qué ocurrió ni han precisado las circunstancias del accidente. La muerte del deportista ha sido confirmada también por Bailee Moore, amiga de Whisenant desde la infancia.

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Un accidente del que todavía no se conocen detalles

La Oficina del Forense del condado de Tulare calificó el fallecimiento de Jacob Daniel Whisenant como consecuencia de un accidente. Por ahora no han precisado dónde ocurrió exactamente ni han explicado qué actividad estaba realizando el escalador en el momento del suceso.

La noticia fue confirmada públicamente por Bailee Moore, amiga y confidente de Whisenant desde hace años, que compartió un mensaje de despedida en Instagram cuatro días antes de que trascendiera la noticia. En él, lamentaba la pérdida y destacaba la relación del deportista con las montañas y con la Sierra Nevada.

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"Es con un corazón imposiblemente pesado que comparto el fallecimiento de mi amigo y confidente de toda la vida, Jacob Daniel Whisenant. Nuestra familia está absolutamente devastada por esta noticia, pero encuentra consuelo en el hecho de que Jake murió haciendo lo que ama en la hermosa Sierra Nevada. Te buscaré en cada vida, hermano mío. Ahora ve a descansar en lo alto de esa montaña", escribió Moore en su publicación.

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El mensaje provocó numerosas muestras de dolor y condolencias entre otros miembros de la comunidad de escaladores. Noah Fox, con quien Whisenant había compartido varias ascensiones en los últimos meses, aseguró que tuvo "el privilegio" de escalar junto a él y que conservará esos recuerdos durante el resto de su vida.

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El récord que lo convirtió en referente de la escalada de velocidad

Whisenant, originario de Mammoth Lakes, ganó notoriedad en octubre de 2024 junto al también escalador Brant Hysell. Ambos completaron la ruta Lurking Fear, en El Capitán de Yosemite, en 2 horas, 55 minutos y 32 segundos, un tiempo con el que batieron el anterior récord de velocidad del recorrido, que estaba en manos de Yuji Hirayama y Nick Fowler, según recogieron 'The Independent' y 'New York Post'.

El hito llegó después de que Whisenant y Hysell hubieran completado la misma ruta apenas dos días antes, en algo más de cuatro horas. El propio Whisenant explicó entonces que ambos consiguieron mantenerse completamente concentrados en el objetivo que se habían marcado y disfrutar de la escalada. La revista especializada 'Gripped' también señaló que los dos compaginaban sus ascensiones con trabajos a tiempo completo y que no eran escaladores profesionales ni estaban patrocinados.

Aquel récord no fue su último gran desafío en Yosemite. En mayo, Whisenant y Noah Fox completaron dos ascensiones de The Nose, una de las rutas más conocidas de El Capitán, en un mismo día. El reto les llevó 14 horas y 38 minutos, según informó la Yosemite Climbing Association. El joven mostraba su pasión en las redes sociales (@jake.doubleyew).

La trayectoria de Whisenant quedó así ligada a algunas de las rutas más exigentes y emblemáticas de Yosemite, donde se había ganado un nombre dentro de la escalada de velocidad. Su muerte, a los 30 años, pone fin a una carrera marcada por ascensiones de gran dificultad y por su estrecha relación con las montañas de California.