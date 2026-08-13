La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) aclara que el torneo, no obstante, volverá a Arabia Saudí en 2028

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Ya es oficial: el Estadio Olímpico Atatürk de Estambul, en Turquía, acogerá la próxima Supercopa de España del 2 al 7 de febrero de 2027, tal y como ha anunciado la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). El Fútbol Club Barcelona Barcelona y Real Madrid, campeón y subcampeón liguero vigentes, respectivamente, junto a la Real Sociedad y el Atlético de Madrid, campeón y subcampeón copero, lucharán por el título en la nueva edición.

"Estambul ha sido la ciudad elegida tras un periodo de trabajo y negociaciones en el que se han analizado hasta siete ofertas de lugares en todos los puntos del planeta. La RFEF ha contado durante el proceso de selección de la ciudad sede de la Supercopa de España con la empresa SELA, que trabaja con la RFEF en el desarrollo del torneo desde que se celebra en Arabia Saudí", ha señalado la la RFEF este jueves en su página web.

La Supercopa de España, en Estambul, pero volverá a Arabia Saudí en 2028

De este modo, tras la decisión del organismo federativo, Estambul albergará la próxima edición "de un torneo ya asentado en el calendario internacional del fútbol mundial con una difusión en más de 150 países por todo el planeta y que en su edición de 2026 alzó como vencedor al FC Barcelona", según ha recordado la RFEF en su comunicado.

"Con el acuerdo alcanzado [...], la RFEF garantiza la continuidad de los beneficios que obtiene el fútbol español con la disputa de este torneo, beneficios que tienen destino directo en casi mil clubes de todas las categorías tanto masculinas como femeninas de nuestro fútbol", ha defendido la institución presidida por Rafael Louzán.

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"El torneo que reúne a cuatro de los grandes clubes del fútbol español, entre ellos los campeones de Liga en Primera División y de la Copa de SM el Rey, volverá a Arabia Saudí en 2028, ya que en 2027 dicho país organiza la Copa de Asia en fechas coincidentes con el torneo de la Supercopa y es por ello que la RFEF ha trabajado para conseguir una sede distinta para esta próxima edición", concluyó la nota de prensa.