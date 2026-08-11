Gianni Infantino se encuentra bajo presión después de que su plan haya quedado abocado al fracaso

UEFA, CONCACAF y AFC lanzan un comunicado conjunto contra la FIFA de Infantino por la propuesta de privatización del Mundial: “Un profundo error de juicio”

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este martes de que la FIFA cometería un "terrible error" si decidiese apartar a Gianni Infantino de la presidencia del organismo rector del fútbol mundial.

Infantino se encuentra bajo presión después de que su plan para vender a inversores privados participaciones de los derechos del Mundial masculino haya quedado abocado al fracaso. Sin embargo, Trump ha defendido al dirigente suizo y ha advertido de que su salida sería una decisión muy costosa para la FIFA.

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"Si se va, nunca volverá a ser tan exitoso ni rentable", según Trump

En una publicación difundida este martes de madrugada en su red social Truth Social, Trump aseguró que "la FIFA cometería un terrible error si, por cualquier motivo, llegase siquiera a plantearse sustituir al presidente Gianni Infantino".

"Es fantástico, después de haber presidido el Mundial más exitoso de la historia, cuatro veces más que cualquier otro", añadió el mandatario estadounidense, quien concluyó que "si se va, nunca volverá a ser tan exitoso ni rentable".

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Crece la presión sobre el presidente de la FIFAMientras, la UEFA y otras confederaciones como la AFC y la CONCACAF han mantenido conversaciones preliminares sobre la posibilidad de organizar competiciones por su cuenta ante la creciente presión sobre el presidente de la FIFA, según ha podido saber la Press Association.

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El organismo rector del fútbol europeo, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y la CONCACAF, que engloba a las federaciones del Caribe, Norteamérica y Centroamérica, han acusado a Infantino de "engaño". Según estas fuentes, estarían dispuestas a darle la oportunidad de dimitir y abandonar el cargo con dignidad, sin optar a la reelección prevista para marzo del próximo año, al tiempo que buscan protegerse de la crisis que atraviesa el organismo.

Infantino pidió disculpas por su propuesta de crear FIFA Forward Enterprise

La UEFA ya había amenazado anteriormente con boicotear las competiciones organizadas por la FIFA. Infantino pidió disculpas por su propuesta de crear FIFA Forward Enterprise (FFE), una compañía encargada de gestionar los aspectos comerciales y operativos de los torneos de la FIFA, que contemplaba la venta de alrededor del 20 por ciento de la empresa a inversores privados.

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No obstante, una carta abierta firmada por los presidentes de la UEFA, la AFC y la CONCACAF ha reclamado a la FIFA una investigación independiente sobre el proyecto de Infantino, aunque sin mencionar directamente al dirigente suizo.

"El liderazgo en el fútbol no es una posesión. No se trata de tener o exigir poder para conservarlo. Es un deber de servicio hacia la familia del fútbol que ha depositado su confianza en él", señala la misiva.