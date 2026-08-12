El futbolista argentino ha compartido una misiva en sus redes sociales en la que pone en duda, más que nunca, su continuidad en el sector

La desgarradora carta de Leo Messi a su padre tras su muerte: "Sé que estabas sufriendo, pero te fuiste pronto, no sé cómo seguir"

Compartir







Leo Messi se enfrenta a uno de los momentos más dolorosos y delicados de su vida tras la muerte de su padre, Jorge. Ahora, el futbolista argentino ha roto su silencio, un mensaje que llega cuatro días después del deceso de su progenitor a los 68 años. Y lo ha hecho con una extensa y desgarradora carta publicada en sus redes sociales en la que, además de despedirse de la persona que estuvo a su lado desde sus primeros pasos en el fútbol, ha puesto en duda su continuidad como futbolista profesional.

"No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más", se cuestiona la estrella mundial en la misiva.

No se trata de un anuncio oficial de retirada, pero sí de la manifestación más contundente que ha hecho hasta ahora sobre su posible futuro lejos de los terrenos de juego.

A sus 39 años, y después de haber prolongado su carrera hasta disputar el Mundial de 2026, Messi vuelve a colocar sobre la mesa una posibilidad de la que lleva años hablando: el momento en el que el fútbol deje de formar parte de su vida. Y esta vez las circunstancias son diferentes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Jorge Messi, mucho más que su padre

La carta de Leo Messi permite entender hasta qué punto la figura de Jorge ha estado ligada a su trayectoria. No era solo su padre. Durante décadas fue también su representante, su persona de máxima confianza y uno de los pilares sobre los que se construyó la carrera del futbolista desde que era un niño.

Messi recuerda esa relación cuando explica el vacío que ha dejado su muerte. "Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?", se pregunta en su mensaje de despedida.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Jorge estuvo presente durante las diferentes etapas de la carrera de su hijo, desde sus primeros años en Argentina y su llegada al Barcelona hasta convertirse en una de las grandes figuras de la historia del fútbol. Su papel fue clave durante la infancia de Leo y en los momentos en los que la familia tuvo que tomar decisiones trascendentales para permitir que aquel niño de Rosario pudiera desarrollar su talento.

Por eso, la pérdida tiene para Messi una dimensión que trasciende el ámbito familiar. Ha desaparecido una de las personas que más asociaba al fútbol y a toda su trayectoria deportiva.

En la carta, el deportista no dice que vaya a retirarse de inmediato ni establece una fecha para poner punto final a su carrera. Pero sí admite que la muerte de su padre ha cambiado su manera de afrontar el fútbol, y ahora se pregunta cuánto sentido tiene continuar sin la persona que le acompañó prácticamente desde el principio.

El Mundial 2026 y la ausencia de su padre

La frase llega, además, después del Mundial de 2026, que se había presentado durante meses como una posible última gran cita de Messi con Argentina. El delantero finalmente participó en el torneo y llevó a la selección hasta la final, donde cayó ante España por 1-0.

Fue, por tanto, una despedida sin el final soñado: Argentina no pudo conquistar su segundo Mundial consecutivo y Messi se quedó a un paso de volver a levantar el trofeo. Y Jorge Messi no pudo acompañar a su hijo durante el torneo.

Según ha explicado ahora Leo, uno de los motivos por los que decidió disputar el Mundial fue cumplir el deseo de su padre. Jorge ya estaba gravemente enfermo y Messi sabía que aquella podía ser su última oportunidad de vivir una Copa del Mundo junto a él, aunque finalmente no pudo estar presente.

"Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo. cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje, ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien", narra en la carta.

Años hablando de una retirada que ahora parece más cercana

La retirada de Messi no es algo nuevo. Durante los últimos años, el argentino ya ha hablado varias veces sobre el momento en el que llegará el final de su carrera. Siempre ha evitado poner una fecha concreta y ha insistido en que quería disfrutar del fútbol mientras sintiera que todavía podía competir y disfrutar sobre el terreno de juego.

Su llegada al Inter Miami abrió además una nueva etapa. Lejos del fútbol europeo, Messi encontró en Estados Unidos un escenario diferente para afrontar los últimos años de su carrera. El argentino había firmado una ampliación con el club que prolongaba su vinculación, pero sus declaraciones personales sobre el futuro siempre habían dejado abierta la posibilidad de que su retirada llegase antes de lo previsto.

En 2026, el Mundial parecía haber marcado un horizonte natural. Era su sexta participación mundialista y, con 39 años, cada torneo suponía un esfuerzo físico y emocional mayor. Antes de la final ya se había especulado sobre la posibilidad de que aquella fuera su última aparición con Argentina.

Por ahora, Messi no ha confirmado que vaya a retirarse, pero sus palabras sí representan un cambio respecto a las habituales especulaciones sobre su futuro.