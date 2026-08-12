Carlos Mauricio Cassinelli, médico forense, asegura que las señales de alerta no fueron controladas o atendidas debidamente por los médicos a cargo del astro argentino

Maradona murió tras una larga agonía, según declara el perito de la autopsia al exfutbolista

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Buenos AiresCarlos Mauricio Cassinelli, médico forense, coordinador de la Junta Médica Interdisciplinaria que elaboró un informe sobre el fallecimiento de Diego Armando Maradona, ha declarado en el juicio que, en sus últimos días de vida, el icono del fútbol y leyenda de Argentina presentó “signos de una insuficiencia cardíaca” que no fueron controlados o atendidos debidamente por los médicos a cargo.

“Edema de miembros inferiores, diuresis abundante, ronquidos, falta de aire, signos de hipertensión y de taquicardia son todos signos de alarmas compatibles con una insuficiencia cardíaca que deberían haberse controlado”, ha dicho exactamente durante el juicio.

Diego Maradona tenía múltiples problemas que advertían la insuficiencia cardiaca

Ahondando en los detalles sobre cuál era el estado de salud del astro de la Albiceleste antes de morir, el perito también se ha referido en el juicio a la exagerada hinchazón que Maradona presentaba, declarando: “Esta acumulación de líquidos eran signos secundarios a la insuficiencia cardíaca. El corazón no puede bombear la cantidad de sangre que le llega y el líquido comienza a desparramarse hacia otros lugares del cuerpo”.

Al respecto, el exdirector de Medicina Legal de la Policía Científica fue el coordinador de una junta médica creada en 2021 a pedido de la Justicia de Argentina para evaluar las circunstancias de la muerte del emblemático futbolista. Según el testigo, esa junta tuvo acceso a todas las historias clínicas del paciente y el informe fue “un trabajo conjunto” en el que llegaron a un consenso más de una veintena de profesionales de especializaciones distintas.

En ese sentido, Carlos Mauricio Cassinelli ha señalado directamente “que no hubo un médico que estuviera a cargo de la evolución del paciente”, a pesar de que el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, ambos acusados, “figuraban a cargo de la internación domiciliaria” de Maradona del 11 al 25 de noviembre de 2020, antes de su muerte.

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A su juicio, los médicos ignoraron los distintos signos de alarma que conocieron, de acuerdo con mensajes de texto y audio revelados durante el juicio: “Al menos realizar una visita presencial para evaluar estos síntomas, una consulta con un especialista en clínica médica o un cardiólogo, o directamente internarlo en un sanatorio para realizar un efectivo diagnóstico”, ha señalado, en declaraciones en el juicio de las que se hace eco EFE.

“Un paciente con una miocardiopatía dilatada a causa del consumo de cocaína nunca más va a tener un corazón normal. La insuficiencia cardíaca puede estar compensada, pero todos coincidimos en que debió haber tomado su medicación para esta patología crónica”, ha subrayado.

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Maradona dejó de tomar medicamentos para la hipertensión poco antes de morir

A todo ello se suma además la declaración de dos médicos que lo trataron en una clínica privada antes de su fallecimiento, los cuales declararon que el ídolo argentino dejó de tomar un medicamento para la hipertensión poco tiempo antes de su muerte.

“Creo que los médicos no conocían o no se interiorizaron en todos los antecedentes que tenía el paciente”, ha dicho el Cassinelli al respecto.

Mientras, el proceso para determinar responsabilidades por la muerte continúa. Junto al neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, la causa juzga también a la médica y coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini, al psicoanalista Carlos Díaz, al médico Pedro Di Spagna, al coordinador de enfermeros Mariano Perroni y al enfermero Ricardo Almirón, todos por el delito de homicidio simple con dolo eventual.