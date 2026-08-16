El Barça consigue el acuerdo tras lanzar su tercera oferta por el vigente campeón de La Liga

El municipio de la infancia de Rodri Hernández en Madrid: con centro astronómico espacial y escenario de una serie mítica

Compartir







FC Barcelona y Manchester City alcanzan un principio de acuerdo para el traspaso de Rodrigo Hernández Castante, según informa 'Cadena Ser'. Los clubes han intercambiado los documentos y es cuestión de horas que se anuncie de forma oficial. Nil Solà afirmó en El Larguero que esperan que el madrileño esté disponible para el Trofeo Joan Gamper.

El Barça consigue el acuerdo tras lanzar su tercera oferta por el vigente campeón de La Liga. El futbolista anuló la opción del Real Madrid y le dio el sí al FC Barcelona. Las conversaciones entre ambos clubes se han alargado durante 10 días, en una negociación en la que el Barça ha ido incrementando progresivamente su propuesta.

El precio final de la operación está en los 70 millones de euros

La primera oferta blaugrana fue de 50 millones de euros. El Manchester City la consideró insuficiente y el Barça elevó la propuesta hasta los 60 millones. Las negociaciones han seguido avanzando hasta llegar a un principio de acuerdo que sitúa el precio final de la operación en torno a los 70 millones de euros.

El acuerdo con el mejor jugador del Mundial será por cuatro temporadas. El acuerdo es verbal y ahora solo falta terminar de concretar los últimos detalles y que Barça y Manchester City completen el intercambio de documentos. Si todo sigue según lo previsto, Rodri será anunciado como nuevo jugador del Barça en los próximos días.