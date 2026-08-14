Puri Ruiz 14 AGO 2026 - 07:15h.

Esta localidad madrileña destaca por su excelente calidad de vida: es allí donde el jugador, que por ahora milita en las filas del Manchester City, creció

La discreta historia de amor de Rodri y Laura Iglesias: de conocerse en la universidad a superar importantes cambios juntos

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En junio cumplió 30 años y, un mes después, alzaba la copa del Mundial de Fútbol de México, Canadá y EE UU: Rodri Hernández se ha convertido por méritos propios en el jugador más anhelado, y no es para menos. Pero detrás de todas las estrellas hay una historia, y la de este madrileño está en un pueblo del oeste de la capital. Allí comenzó todo.

Villanueva de la Cañada, el pueblo que vio nacer y crecer a Rodri Hernández

En la cuenca media del río Guadarrama, cerca de localidades como Boadilla del Monte, Valdemorillo o Villaviciosa de Odón, se encuentra Villanueva de la Cañada, un municipio de algo más de 24.000 habitantes. En el Club Deportivo Villanueva de la Cañada es donde Rodri comenzó a dar sus primeras patadas al balón: allí estuvo hasta los diez años, momento en que ingresó en los alevines del Rayo Majadahonda. Cuando España logró su segundo Mundial y el jugador el Balón de Oro del evento, aquel club en el que debutó le rindió en redes sociales un merecido homenaje.

Rodri acudía por las mañanas al colegio Kolbe, un centro concertado de su localidad; después, se iba a entrenar. Según recoge el diario ‘As’, sus compañeros de entonces lo definen como “un pulmón”, es decir, un jugador de enorme resistencia física que “oxigena” el centro del campo recuperando balones y apoyando a sus compañeros. Miguel Zárate, uno de los jugadores del Rayo Majadahonda que coincidieron con él, reconoce para el mencionado diario que “el fútbol lo llevaba dentro”.

Un municipio que acoge un importante centro astronómico de la Agencia Espacial Europea

De lo que estamos seguros es de que Rodri ha conocido, durante toda su vida en Villanueva de la Cañada, al mismo alcalde, Luis Manuel Partida Brunete. Y puede que también sus padres. Partida ha sido ininterrumpidamente reelegido por sus vecinos desde 1979, lo que lo convierte en uno de los alcaldes más veteranos de España.

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Anécdotas aparte, en Villanueva de la Cañada se puede disfrutar de algunas instalaciones únicas. Una de ellas es el ESAC (Centro Europeo de Astronomía Espacial). Este centro alberga las misiones de astronomía, planetarias y solares de la Agencia Espacial Europea (ESA). Desde allí, desde estas instalaciones, se llevan a cabo todas las misiones científicas, y es ahí donde sus datos se calibran, procesan, almacenan y distribuyen.

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Además, en Villanueva de la Cañada hay un espectacular castillo del siglo XIV, de origen musulmán. El castillo de Aulencia toma el nombre del río que pasa al lado, afluente del Guadarrama. De hecho, la zona en la que se encuentra este destacable monumento es una de las de mayor valor ecológico del conocido como Parque regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno.

No parece casualidad que el castillo y sus alrededores hayan servido de escenario a series como ‘Curro Jiménez’, un icono de la televisión de los años 70 en España. Desde entonces, Villanueva de la Cañada y sus paisajes urbanos y naturales se han convertido en telón de fondo de distintas campañas publicitarias, series y películas, tal como indica la propia Comunidad de Madrid en su página web.