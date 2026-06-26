Rodri mantiene una relación desde hace más de 10 años con Laura Iglesias, una cirujana a la que conoció en la universidad

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Volcado en el Mundial 2026, Rodrigo Hernández Cascante, más conocido como Rodri, es una de las grandes figuras de la Selección española. El centrocampista de La Roja ha reconocido que el Mundial era "el objetivo principal" de esta temporada en la que recuperó el ritmo después de su grave lesión de rodilla, "fresco" para capitanear a España en busca de la segunda estrella, al tiempo que insistió en que no piensa en su "futuro".

"Era el objetivo principal de esta temporada. Vengo de dos años diferentes, he tenido que adaptarme un poco para llegar en las mejores condiciones. Ha sido un año importante para crecer, adaptarme, el objetivo estaba claro que era el Mundial. Estoy al mejor nivel físico de todo este tiempo, con pocos partidos, me va a dar bastante aire", confesó en una entrevista a 'El Larguero'.

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Laura, una cirujana que conoció a Rodri en la universidad

Precisamente, uno de sus grandes apoyos durante esta lesión de rodilla ha sido Laura Iglesias, su compañera sentimental desde hace años. El deportista y su novia han preferido dejar su relación a un lado y mantener la privacidad que les ha caracterizado durante todos estos años de noviazgo.

La pareja evita protagonizar titulares y apenas comparte detalles de su vida privada. Sin embargo, en las últimas semanas y con la llegada del Mundial la curiosidad entre los aficionados a La Roja por la vida privada de sus jugadores han ido aumentando.

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Rodri y Laura se conocieron durante su etapa universitaria en Castellón. Mientras el futbolista compaginaba su carrera deportiva con estudios relacionados con la administración y dirección de empresas, Laura desarrollaba su formación en el ámbito de la medicina. Una carrera que le ha permitido llegar a ser cirujana.

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El propio Rodri ha contado en el documental 'Denominación de origen' de TVE cómo ocurrió el primer encuentro con la que ahora es su novia: "Ella es dos años más joven, por lo tanto, ella vino en mi tercer año. Cosa que uno ya tenía experiencia. Hay un tramo de un mes donde a los nuevos se les considera los novatos y tienen que hacer un poco lo que tú dices".

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En el documental, Laura también ha compartido cuál fue su impresión sobre el jugador: "Me dijo: 'Novata, recógeme la bandeja'. Y yo me acuerdo que se la recogí a todos menos a él. Pensaba que me estaba vacilando, luego ya cuando encima me enteré que era futbolista, yo dije: 'Calma'".

Aquel encuentro dio inicio a una relación que ha resistido a los cambios que les ha exigido la vida profesional del deportista. Mientras Rodri se convertía en una pieza indispensable para sus equipos y para la selección española, Laura continuó centrada en su desarrollo profesional en el mundo de la medicina.

Siempre en un segundo plano, Laura Iglesias llamó especialmente la atención con una de sus primeras apariciones públicas en la ceremonia del Balón de Oro de 2024. Tras recibir el prestigioso galardón, Rodri dedicó unas emotivas palabras a su pareja, a la que definió como la persona más importante de su vida. Aquella aparición permitió a los seguidores del futbolista conocer una faceta mucho más personal del deportista del Manchester City.

Así es Laura Iglesias, el gran apoyo de Rodri

Lejos de buscar protagonismo, Laura ha preferido mantenerse en un segundo plano. De hecho, son escasas las apariciones públicas que realiza junto al jugador. Esta actitud ha contribuido a reforzar la imagen de una pareja que prioriza la privacidad frente a la exposición constante en redes sociales o eventos mediáticos.

La relación también ha tenido que afrontar los desafíos propios de una carrera internacional. El traslado de Rodri a Inglaterra para incorporarse al Manchester City supuso un cambio importante en sus vidas.

Lejos de convertirse en un obstáculo, esa nueva etapa fortaleció aún más el vínculo entre ambos y es que Laura acompañó al futbolista durante ese proceso de adaptación, manteniendo siempre la discreción que caracteriza a la pareja.

Como muestra de agradecimiento, el propio Rodri tuvo unas palabras hacia su chica cuando recogió el Balón de Oro: "Quería dar las gracias, en primer lugar, a la persona más importante que tengo hoy en día, que es mi novia, Laura. Justo hoy hacemos ocho años desde que nos conocimos, es nuestro aniversario. Sin ti este camino no hubiera sido el mismo, así que muchas gracias".

Además, a lo largo de estos años, el centrocampista ha dejado entrever en algunas entrevistas la importancia que tiene Laura en su equilibrio personal. El jugador ha explicado que contar con una persona de confianza fuera del mundo del fútbol le ayuda a mantener los pies en la tierra y afrontar con serenidad la presión derivada de la competición profesional.

¿Cómo afronta Rodri el Mundial 2026?

Actualmente, Rodri atraviesa uno de los mejores momentos de su trayectoria deportiva. Convertido en referente de la selección española y en una figura clave para su club, el futbolista se encuentra concentrado junto a la Selección española en el Mundial 2026.

"Llegar a un Mundial fresco no es lo mismo. Cada uno tiene una condición, depende de la lesión, mi caso es muy particular. Tienes que ser bastante inteligente para administrar. El club estuvo sensacional. Yo soy un poco burro y me tienen que parar. Muy contento de estar aquí liderando a este grupo, con más jóvenes pero con un pasito más de experiencia", ha confesado el deportista.

Rodri ha celebrado haber cumplido su objetivo de llegar en plenas condiciones a la Copa del Mundo. "Tengo muchos retos por delante. He salido más reforzado, estoy en un momento muy bueno, disputo un Mundial como capitán, en plenas condiciones, más no puedo pedir. He recogido los frutos de un tiempo trabajando y haciendo las cosas bien", afirmó.

Sobre otras favoritas, el capitán de 'La Roja' insistió en señalar a la defensora del título. "Hay muchas selecciones que están creciendo mucho, no creo que estemos hablando de dos selecciones para ganar el Mundial. Ya veremos, soy muy cauto. El tema físico va a ser importante. Puede haber sorpresas. El rival más complicado que pienso es Argentina, por el equipo a nivel grupal que tienen", dijo.

"La idea es ir en una línea ascendente. Los rivales también van mejorando. El bloque es el mismo, la idea es la misma, pero hay jugadores que siguen creciendo. Quizá en la Eurocopa era más sorpresa y ahora son más realidad. Los chavales siguen siendo igual y a nivel fútbol, con más experiencia", insistió.