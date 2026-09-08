Pelayo Ortiz 08 SEP 2026 - 21:42h.

Las jugadoras Olga Carmona y Patri Guijarro han celebrado el acuerdo por el que la RFEF financiará el tratamiento durante cinco años

La RFEF presenta su "innovador" acuerdo para futbolistas y árbitras con el que pagará tratamientos de congelación de óvulos

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La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) presentó este martes su "innovador" acuerdo hasta el año 2029 con la Clínica Tambre con el que garantizará a jugadoras y árbitras apoyo en tratamientos de fertilidad, así como en el acceso a la fecundación in vitro o congelación de óvulos, de cara a protegerlas en su "edad de fertilidad". Una nueva 'victoria' para la selección.

"Es un paso muy importante para nosotras el poder elegir cuándo y cómo queremos hacer nuestro futuro", celebra Olga Carmona, jugadora de la selección.

Un futuro en el que ellas quieren que el deporte de élite y la familia sean compatibles. "Preocupa a las deportistas que no tengan que elegir entre su vida personal y su carrera deportiva", opina la jugadora Patricia Guijarro.

Se realiza en el momento más fértil, entre los 25 y 35 años

La RFEF financiará el proceso a las jugadoras de la selección, a las de fútbol sala y a las árbitras. "De cara a luego utilizarlos en un tiempo posterior para conseguir el objetivo de ser madre", explica Paloma de la Fuente, directora asistencial del Instituto de Fertilidad Viamed.

Es recomendable realizarlo en el momento más fértil de la mujer, entre los 25 y los 35 años, época también de máximo rendimiento deportivo. "A partir de los 35 sabemos que decae sustancialmente la calidad de los óvulos porque el material genético que hay dentro del óvulo sufre el paso del tiempo", añade De la Fuente. No han faltado voces críticas pidiendo que sea el deporte el que se adapte a las necesidades de las mujeres.