La RFEF cubrirá el tratamiento completo de congelación de óvulos de internacionales y árbitras, salvo los medicamentos

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La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) presentó este martes su "innovador" acuerdo hasta el año 2029 con la Clínica Tambre con el que garantizará a jugadoras y árbitras apoyo en tratamientos de fertilidad, así como en el acceso a la fecundación in vitro o congelación de óvulos, de cara a protegerlas en su "edad de fertilidad".

Todo para reforzar "el bienestar, la salud y las necesidades específicas" de las beneficiaras y ofrecerlas "herramientas alternativas sobre su futuro personal con mayor conocimiento", según detalló la RFEF en un vídeo durante la presentación del acuerdo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), el cual "ofrece todas las opciones, recursos y coberturas" para que las futbolistas y colegiadas "puedan afrontar su maternidad con la mayor de las opciones y total libertad".

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Reyes Bellver, directora de Fútbol Femenino de la RFEF, detalló que el organismo se encargará de cubrir el "tratamiento completo de congelación de óvulos", salvo la medicación correspondiente que no pueden "financiarla", y que además hay "una serie de beneficios en todos los tratamientos" y a la hora de recibir información de forma gratuita. En el caso de los empleadas y de empleados federativos, en este caso con algún familiar interesado como por ejemplo sus cónyuges, no entran en el mencionado tratamiento completo.

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Bellver confirmó que el acuerdo está "en vigor desde abril de 2025" y que "es retroactivo para las jugadoras de la selección desde diciembre de 2025 y para jugadoras al menos convocadas dos partidos desde diciembre de 2025", mientras que las árbitras y asistentes de la Liga F Moeve y las internacionales de fútbol sala con la Absoluta es vigente "desde abril de este año".

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Todo se empezó a gestar "desde hace más de un año" y a través de un "diálogo constructivo" con las capitanas de la campeona del mundo "pensando en su futuro y en el ámbito personal de hasta dónde puede llegar una federación". "La edad fértil es cuando juegan con la selección y con la dirección general buscamos algo muy completo y lo llevamos al fútbol sala y las empledas. Nace de la selección femenina y de la idea de qué más podemos hacer", afirmó.

"Desde el año pasado nos enfocamos en ello para poner a disposición de las deportistas, árbitras y empleadas todos los recursos posibles con una clínica de referencia como tambre", señaló la abogada, para la que tener información al respecto "es muy importante". "Este acuerdo es muy amplio para que cualquier deportista pueda acceder y consultar su salud reproductiva y dentro de la libertad y la confidencialidad, porque en la RFEF no intervenimos y es ya una relación de la interesada con la clínica por si quieren usar algún servicio", remarcó, considerando importante que las futbolistas estén "protegidas en esa edad de fertilidad"

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Un acuerdo "muy importante"

Por parte de la Clínica Tambre, su directora general, Inge Kormelink, también incidió en que era un acuerdo "muy importante". "Las futbolistas están dando su máximo rendimiento en sus años más importantes de fertilidad. Damos información médica rigurosa y queremos ayudar y acompañar a todas las futbolistas para que tengan más información para tomar con total libertad y sin ninguna presión la decisión de ser madre. Nos enorgullece mucho apoyar a las futbolistas en esta etapa", subrayó.

Kormelink confirmó que ayudan "a todas las futbolistas en todo su tratamiento" y que conservan durante "cinco años" sus óvulos, aunque "la propia futbolista puede decidir si lo quiere ampliar". "Y si no quiere seguir, tratamos de donarlo a la investigación o a la reproducción asistida", puntualizó la directiva, que también aclaró que en el listado de medicamentos no hay ninguno que tenga un efecto "a nivel de rendimiento deportivo" y pueda ser causa de un positivo en dopaje.

Patri Guijarro: "Ahora se puede elegir ser madre y cuándo"

La internacional Patri Guijarro calificó de "muy positivo" el acuerdo y celebró que en los últimos años desde la RFEF se hayan dado "pasos muy buenos con medidas de conciliación", como este que permite "poder ser elegir madre y cuándo, pero también en el caso de serlo, tener el apoyo en la carrera". "Lo más importante es que las futbolistas sientan que no tengan que elegir entre su vida personal y la deportiva", confesó. A su lado, Olga Carmona apuntó que era "un paso muy importante el tener un recurso más y poder elegir el cuándo y el cómo" quieren que sea su "futuro" en este sentido.

Otra futbolista internacional, en su caso de la selección de fútbol sala como Vanessa Sotelo, cree que "medidas como esta ayudan a crecer al fútbol femenino y a las mujeres", mientras que la colegiada Alicia Espinosa no olvida que "un punto de inflexión en la vida de un deportista y la mujer es la maternidad". "Poder tomar con total libertad la decisión de posponerla o de hacerlo de otra manera es fundamental, nos quita presión y nos hace tomar decisiones con mayor libertad", admitió.

Finalmente, el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, se mostró feliz de poner en marcha "medidas innovadores que benefician al conjunto, en este caso también claramente a la mujer". "Es un acuerdo innovador a nivel mundial que una federación ponga en marcha una nueva prestación que no limita en lo económico y otras federaciones a nivel mundial nos están llamando. Espero que sea una prestación que sea el orgullo para cada una de las personas que forman esta federación", resaltó, ahondando en que este acuerdo es "transversal".