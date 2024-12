"Este Mundial de 2030 unirá a varias generaciones, quienes recordaban el de 1982 y los millones de españoles y españolas que no lo vivimos. Es un punto de encuentro entre países, continentes y generaciones. Y dentro de España, permitirá unir comunidades y regiones porque todo el país podrá vivir de cerca su emoción, sea como sede, lugar de entrenamiento y de concentración de las diferentes selecciones. Tenemos por delante seis años de mucho trabajo, pero contamos con el compromiso, con la profesionalidad y con la enorme voluntad de todo un país", concluyó.

El dirigente agradeció "la visión ilustrada" de Mohamed VI, "que contribuirá no sólo a que la organización sea un éxito" sino también a que "se haga realidad que el deporte en general y el fútbol en particular son una palanca para el desarrollo socioeconómico y humano". "Esta candidatura tripartita pasará a la historia y no en vano", remarcó, detallando que esta Copa del Mundo se organizará "simultáneamente en África, cuna de la Humanidad, y en el viejo continente de Europa".