Los famosos que no se han querido perder el circuito Madring

Numerosas celebridades no han querido perderse la Fórmula 1 (F1) en Madrid

Almeida, en el circuito de Madring: "Acabo de dar una vuelta en el 'Safety Car' y ha sido de las mejores experiencias de mi vida"

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Miles de aficionados se han aglomerado este sábado en los alrededores del circuito Madring para dar la bienvenida a la Fórmula 1 (F1) tras 45 años desde la última vez que la competición pisara la capital, en una segunda jornada del Gran Premio de España donde los nombres de Fernando Alonso y del madrileño Carlos Sainz son los más coreados por los fans: "Tenerlo en tu propia casa es increíble", ha señalado uno de ellos.

El trazado semiurbano recogerá el testigo del emblemático circuito del Jarama más de cuatro décadas después habiendo hecho un 'sold out', con la previsión de reunir hasta 345.000 asistentes. Una gran parte de ellos se han acercado ya este sábado al recién estrenado Madring, donde podrán presenciar la tercera sesión de entrenamientos libres y la clasificación de la F1, así como las carreras de Fórmula 2 y Fórmula 3.

En las inmediaciones de los accesos a la estación de Metro de Feria de Madrid circula desde tempranas horas de la mañana una gran marea de aficionados que visten gorras, camisetas y banderas de los diferentes equipos de la parrilla, entre los que destacan sobre todo el rojo de Ferrari y el verde de Aston Martin, escudería para la que pilota actualmente Alonso.

Las celebridades en el circuito Madring

Entre las personas que están acudiendo a este evento también se encuentran numerosas celebridades. Las más destacadas de este pasado viernes fueron los futbolistas del Atlético de Madrid y campeones del mundo Alex Baena y Alejandro Grimaldo, o los jugadores del Real Madrid Fede Valverde, Éder Militao -que estuvo con Fernando Alonso- o Thibaut Courtois, gran amante del automovilismo y propietario de un equipo de F4, que estuvo presente en el box de Ferrari.

Entre los viandantes también puedes encontrar desde 'tiktokers' e 'influencers', hasta al exfutbolista David Beckham, que fue a visitar el 'motorhome' de McLaren o el box de Audi, o el actor Miguel Ángel Silvestre, además del padre de Carlos Sainz, habitual en los circuitos junto a su hijo y que destacó un "ambiente genial" en todo el circuito. También se ha podido ver este sábado al cantante Luis Fonsi.

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También se han dejado ver el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, o el de la F1, Stefano Domenicali, con total normalidad, porque en el 'paddock' cruzarse con alguna celebridad o un piloto se convierte en habitual.