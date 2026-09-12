Almeida ha confesado que estuvo "a puntito" de marearse durante la vuelta, porque el piloto "apretó"

La Fórmula 1 calienta motores en Madrid con una exhibición de Carlos Sainz en el circuito que acogerá el Mundial, Madring

Compartir







MadridEl alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, aseguró que el circuito de Madring es "espectacular" y "una oportunidad" para disfrutarlo, al mismo tiempo que confesó que dar una vuelta al trazado en el 'Safety Car' fue "una de las mejores experiencias" de su vida.

"Acabo de dar una vuelta en el 'Safety Car' y ha sido de las mejores experiencias de mi vida, poder ver a esa velocidad el circuito... Ahora a disfrutar, que es lo que toca, hemos trabajado muy duro para llegar aquí", expresó en declaraciones a DAZN recogidas por Europa Press.

PUEDE INTERESARTE El Gobierno avisa a Almeida que no puede convocar concentraciones, solo un acto institucional

El regidor de la capital, mientras caminaba por el 'pit-lane' del nuevo trazado madrileño, reveló que estuvo "a puntito" de marearse durante la vuelta, porque el piloto "apretó". Ha habido alguna curva que hemos pasado de 180 a 80 que ha estado complicada la cosa. Es espectacular, es una oportunidad para todos de disfrutarlo", concluyó.

Madring desde dentro: un 'paddock' lleno de lujo

El circuito de Madring en Ifema Madrid, donde se está celebrando el Gran Premio de España de Fórmula 1, también se vive en el 'paddock', que esconde las entrañas del trazado, con los 'motorhomes' de los equipos y sus pilotos, numerosas celebridades de todos los ámbitos y otras zonas 'VIP' que llenan de lujo un recinto que busca ofrecer una experiencia premium.

Como la Fórmula 1, Madring no solo es velocidad, curvas y adelantamientos. También es lujo y glamour, principalmente en el 'paddock', la zona en la que descansan los equipos y los pilotos durante la jornada en el circuito y por la que pasean también medios de comunicación y los conocidos como 'VIPs'.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En el 'paddock' se instalan los 'motorhomes', enormes estructuras que se levantan en unas horas en las que los equipos desarrollan su día a día. Allí se desayuna, se come, hay encuentros con los medios o se recibe a diferentes celebridades.

Entre las más destacadas de, al menos, este viernes están los futbolistas del Atlético de Madrid y campeones del mundo Alex Baena y Alejandro Grimaldo, o los jugadores del Real Madrid Fede Valverde, Éder Militao -que estuvo con Fernando Alonso- o Thibaut Courtois, gran amante del automovilismo y propietario de un equipo de F4, que estuvo presente en el box de Ferrari.