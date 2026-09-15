El jugador del Betis deja claro en el comunicado que en ningún momento se ha utilizado la camiseta con un objetivo político o de desprecio

Aluvión de insultos y amenazas contra Abde, jugador del Betis y ex del Barcelona, por lucir una camiseta en apoyo a Ceuta: "Hoy vivirás con nosotros aterrorizado"

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El jugador del Betis y ex del Barcelona, Abdessamad Ezzalzouli, conocido como 'Abde', se pronuncia a través de un comunicado tras la polémica surgida después de llevar una camiseta en la que mostraba su apoyo a Ceuta. El futbolista asegura que "seguirá viviendo cada día con la cabeza bien alta" y "representando con orgullo y sacrificio sus raíces".

El jugador del Betis deja claro en el comunicado que "en ningún momento se ha utilizado la camiseta referente al pueblo de Ceuta con un objetivo político o de desprecio hacia su pueblo, el pueblo marroquí".

"Era una camiseta de carácter social en apoyo a una población y a sus habitantes", dice Abde

Abde destaca solo quería apoyar a la población ceutí: "Esta era una camiseta de carácter social en apoyo a una población y a sus habitantes, independientemente de su nacionalidad, que estaban viviendo una situación complicada". Pero resalta que esto "no se trata de una disculpa ante nadie".

"Todo aquel que desee usar esto para dudar de mi amor por mi país es libre de hacerlo, yo seguiré viviendo con la cabeza bien alta y seguiré representando con orgullo y sacrificio mis raíces", añade en el comunicado.

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¿Qué ocurrió en el partido?

Todo se contextualiza en el último partido del club andaluz frente al Villarreal en el Estadio de la Cerámica, cuando los jugadores de ambas plantillas, como parte de una iniciativa común, se unieron “en señal de apoyo al pueblo de Ceuta” ante la “situación especialmente compleja en las últimas semanas por la crisis migratoria”, tal como comunicaba el propio Villareal CF en un comunicado.

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Como parte de esa iniciativa, los futbolistas de ambos equipos saltaron al campo en el duelo de ayer, 14 de septiembre, con unas camisetas especiales para la causa en las que se podía leer el lema “Todos somos caballas”, en alusión al modo afectuoso con el que se hace también referencia a los ceutíes. Sin embargo, lo que se efectuó como un “mensaje de apoyo, unidad y respeto a la población ceutí para que pueda recuperar lo antes posible su actividad cotidiana, social y económica” se convirtió para Abde en toda una retahíla de mensajes de odio y amenazas en las redes sociales.