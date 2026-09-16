“Con mucha tristeza, pero también con mucho orgullo y amor, despedimos a mi bella esposa, nuestra queridísima mamá y abuelita”, ha señalado Ronald Koeman

Bartina llevaba tiempo recibiendo tratamiento por un cáncer

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Bartina Koeman, esposa del entrenador y exfutbolista neerlandés Ronald Koeman, ha muerto a los 65 años tras mucho tiempo recibiendo tratamiento por un cáncer.

El propio técnico, leyenda del Fútbol Club Barcelona, ha comunicado la triste noticia a través de las redes sociales, desde donde ahora se multiplican las condolencias y las muestras de apoyo a la familia.

El comunicado de la familia Koeman tras la muerte de Bartina

“Con mucha tristeza, pero también con mucho orgullo y amor, despedimos a mi bella esposa, nuestra queridísima mamá y abuelita”, ha señalado la familia en el comunicado anunciando su muerte.

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Diagnosticada de un cáncer de mama en 2010, desde entonces empezó a recibir tratamiento y, si bien mejoró gracias a ello, en 2018 volvió a recaer.

Casada con el mítico exfutbolista y entrenador desde 1985, ambos tenían tres hijos en común: Tim, Debby y Ronald Jr, quien ha seguido su trayectoria en el mundo del fútbol y es portero del Telstar de la Eredivisie de Países Bajos.

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El Fútbol Club Barcelona expresa sus condolencias a Ronald Koeman

Tras conocerse el deceso, el Fútbol Club Barcelona, dirigiéndose al exfutbolista, leyenda del club, ha expresado su pesar y sus condolencias.

“Desde el FC Barcelona queremos trasladar nuestro más profundo pésame y todo el afecto del barcelonismo a Ronald Koeman y a su familia por la pérdida de su esposa, Bartina Koeman. Descanse en paz”, ha escrito el club catalán.