Muere Bartina Koeman, esposa del entrenador y exfutbolista Ronald Koeman, a los 65 años
“Con mucha tristeza, pero también con mucho orgullo y amor, despedimos a mi bella esposa, nuestra queridísima mamá y abuelita”, ha señalado Ronald Koeman
Bartina llevaba tiempo recibiendo tratamiento por un cáncer
Bartina Koeman, esposa del entrenador y exfutbolista neerlandés Ronald Koeman, ha muerto a los 65 años tras mucho tiempo recibiendo tratamiento por un cáncer.
El propio técnico, leyenda del Fútbol Club Barcelona, ha comunicado la triste noticia a través de las redes sociales, desde donde ahora se multiplican las condolencias y las muestras de apoyo a la familia.
El comunicado de la familia Koeman tras la muerte de Bartina
“Con mucha tristeza, pero también con mucho orgullo y amor, despedimos a mi bella esposa, nuestra queridísima mamá y abuelita”, ha señalado la familia en el comunicado anunciando su muerte.
Diagnosticada de un cáncer de mama en 2010, desde entonces empezó a recibir tratamiento y, si bien mejoró gracias a ello, en 2018 volvió a recaer.
Casada con el mítico exfutbolista y entrenador desde 1985, ambos tenían tres hijos en común: Tim, Debby y Ronald Jr, quien ha seguido su trayectoria en el mundo del fútbol y es portero del Telstar de la Eredivisie de Países Bajos.
El Fútbol Club Barcelona expresa sus condolencias a Ronald Koeman
Tras conocerse el deceso, el Fútbol Club Barcelona, dirigiéndose al exfutbolista, leyenda del club, ha expresado su pesar y sus condolencias.
“Desde el FC Barcelona queremos trasladar nuestro más profundo pésame y todo el afecto del barcelonismo a Ronald Koeman y a su familia por la pérdida de su esposa, Bartina Koeman. Descanse en paz”, ha escrito el club catalán.