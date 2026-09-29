La policía turca organizó una redada en cuatro provincias, en las que arrestó a siete personas

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El presidente del Comité Central de Árbitros turco, Ferhat Gündogdu, fue detenido en una redada que llevaron a cabo las autoridades del país en cuatro provincias por presuntos malos tratos, falsificación de documentos oficiales y obtención ilícita de datos personales.

La policía turca organizó una redada en cuatro provincias, en las que arrestó a siete personas, entre las cuales se encuentran el presidente del Comité Central de Árbitros turco, Ferhat Gündogdu, junto al presidente de la Asociación de Árbitros en Activo de la Federación Turca de Fútbol (TFF), Ferdi Karadoruk, según informó la agencia estatal de noticias Anadolu.

El MHK es el órgano de la Federación Turca de Fútbol que clasifica y asigna a los árbitros a los partidos de liga y evalúa su actuación. Sus decisiones han sido objeto de escrutinio por parte de los clubes y aficionados turcos desde hace tiempo, quienes a menudo cuestionan las designaciones arbitrales.

Una investigación coordinada por la Fiscalía General de Estambul

Asimismo, esta operación formaba parte de una investigación coordinada por la Fiscalía General de Estambul sobre presuntos malos tratos, falsificación de documentos oficiales y obtención ilícita de datos personales.

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También fue detenido Ferdi Karadoruk, presidente de la Asociación de Árbitros en Activo de la Federación Turca de Fútbol (TFF). Anadolu señaló que los mensajes de mayo de 2025 que figuran en el expediente del caso muestran a un árbitro recordándole a Karadoruk que le enviara las preguntas del examen.

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Así, la policía incautó 125 carpetas que contenían exámenes, un estado de ingresos y gastos y registros de la asociación en la sede de la asociación de árbitros, situada en el distrito de Üsküdar, en Estambul.

Por su parte, el ministro de Justicia, Akin Gürlek, confirmó el motivo de esta investigación. "Se centra en la presunta injerencia en la clasificación de los árbitros, la asignación de partidos, la puntuación, los nombramientos y los exámenes sobre el reglamento. Las redadas se basaron en declaraciones de denunciantes y testigos, informes periciales y registros telefónicos y financieros", expresó al mismo tiempo de asegurar que luchará "con determinación por un fútbol limpio".