Muere a los 40 años PAC, excampeón de la WWE, un día después de su última pelea

La AEW anunció su muerte con un comunicado publicado en redes sociales

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Benjamin Satterley, más conocido como PAC en la AEW (All Elite Wrestling) y Neville en la WWE (World Wrestling Entertainment), ha muerto a los 40 años un día después de su última pelea. De momento, se desconocen las causas de su fallecimiento que ha ocurrido un día después de haber peleado en el NOW Arena de Chicago, Illinois, contra el campeón nacional, Andrade El ídolo.

La AEW anunció su muerte con un comunicado: "All Elite Wrestling lamenta anunciar el fallecimiento de Benjamin Satterley, también conocido como PAC". "Oriundo de Newcastle (Inglaterra), Satterley comenzó su carrera en la lucha libre en 2004 y compitió para organizaciones de todo el mundo, cautivando a los aficionados con innovadores movimientos aéreos y una increíble habilidad sobre el cuadrilátero. PAC firmó con All Elite Wrestling en 2019; ostentó varios campeonatos de AEW y participó en algunos de los combates más memorables de la historia de la compañía. Nuestras condolencias a la familia, amigos y seguidores de Satterley".

Fue uno de los luchadores europeos más reconocidos

Benjamin Satterley fue uno de los luchadores europeos más reconocidos y en 2012 se unió a la WWE bajo el nombre de Neville. Ganó el Campeonato de NXT y fue dos veces campeón de Peso Crucero, llegando a ser conocido como el 'Rey de los Pesos Crucero'.

Tuvo varios combates significativos que le ayudaron a tener un reinado de 197 días, marcando un nuevo récord. Satterley dejó la WWE a finales de 2017 y pasó a ser una de las primeras figuras internacionales de la emergente All Elite Wrestling en enero de 2019, donde recuperó el nombre de PAC.