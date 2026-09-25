El Manchester City, declarado culpable de incumplir las normas financieras de la Premier League

El club mancuniano fue acusado en febrero de 2023 de más de 100 infracciones de las normas de la liga inglesa

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El Manchester City ha sido declarado culpable de prácticamente todos los cargos de infracción de las normas financieras de la Premier League, según ha informado este viernes la agencia británica de noticias PA Media.

El club mancuniano fue acusado en febrero de 2023 de más de 100 infracciones de las normas de la liga inglesa, acusaciones que el City negó rotundamente. Ahora, una comisión independiente ha declarado al City culpable de casi todos esos cargos, pero que el club va a recurrir la decisión.

Según The Athletic, las sanciones aún no se han decidido. PA Media ha contactado con la Premier League, que se negó a hacer comentarios sobre el asunto y se limitó a subrayar que el proceso sigue en curso.

"El club ha respetado diligentemente las garantías procesales"

Sí quiso hablar para PA Media un portavoz del City. "El proceso de la Premier League sigue en curso, con elementos importantes aún por completar, y está sujeto a una estricta confidencialidad. Por lo tanto, la postura del Manchester City FC sigue siendo la misma que la expresada en el comunicado del club de febrero de 2023", apuntó.

"El club ha respetado diligentemente las garantías procesales durante ocho años, partiendo de la base de que la junta directiva y el comité ejecutivo de la Premier League actuarían como un organismo regulador independiente, imparcial y justo, libre de influencias partidistas", añadió.

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El City fue remitido a la comisión en febrero de 2023, en un momento en el que se encaminaba hacia el tercero de sus cuatro títulos consecutivos de la Premier League. La investigación, que finalmente dio lugar a la formulación de más de 100 cargos, se inició en 2018.

El City fue acusado de no haber presentado información financiera precisa

El City fue acusado de no haber presentado información financiera precisa durante nueve temporadas, desde la campaña 2009-10 hasta la 2017-18, así como de no haber facilitado todos los detalles sobre la remuneración del exentrenador Roberto Mancini entre las temporadas 2009-10 y 2012-13.

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También se le acusó de no facilitar todos los detalles sobre la remuneración en los contratos con los jugadores entre las temporadas 2010-11 y 2015-16, y de no cooperar con la investigación durante el periodo comprendido entre 2018 y 2023.

El club declaró en el momento en que se presentaron los cargos que acogía con satisfacción la oportunidad de que una comisión "examinara de forma imparcial el conjunto exhaustivo de pruebas irrefutables que existen en apoyo de nuestra posición". Cuatro meses después de que se presentaran los cargos, el club ganó la Liga de Campeones por primera vez en su historia. La vista ante la comisión comenzó el 16 de septiembre de 2024.