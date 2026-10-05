Claudia Barraso 05 OCT 2026 - 17:47h.

Los jugadores han encendido las redes sociales tras publicar una fotografía donde aparece Huijsen conduciendo y usando el teléfono móvil

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El Real Madrid acumula una nueva polémica por parte de sus jugadores. Esta vez, los protagonistas son Huijsen y Thiago tras compartir una fotografía en redes sociales que no ha pasado desapercibida y que les ha hecho estar en el foco de todas las miradas y críticas.

Thiago Pitarch fue quien publicó una fotografía junto a Huijsen en el que se ve a su compañero conduciendo mientras sostenía el teléfono móvil con una mano. Lejos de darse cuenta, el centrocampista publicó la imagen en sus redes posando y mirando a cámara.

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En la imagen parece que el vehículo está en movimiento por cómo se ve el exterior desde la ventana del coche, pero muchos usuarios han asegurado que el vehículo estaba parado en el momento en el que se hizo la fotografía. Además, los jóvenes no han querido pronunciarse al respecto, y parece que el club no ha emitido ningún comunicado hablando de esta polémica.

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La otra polémica, Mbappé

Esto se produce después de que Mbappé haya hecho saltar todas las alarmas tras publicar un vídeo en redes sociales donde aparece montando en bici en plena recuperación de su lesión de rodilla. Algo que no encaja con las palabras que dio el entrenador del Real Madrid sobre el uso de las bicicletas en caso de pertenecer al equipo.

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"Desafortunadamente, un jugador de fútbol no puede esquiar en la montaña, no puede andar en bicicleta y si lo hace e incluso su lo hace escondiéndose del club”, decía el entrenador y poco después Mbappe, recuperándose de una lesión, hizo todo lo contrario a lo que dijo Mourinho. Además, la publicación también ha sido criticada porque, además de estar montando en bicicleta en plena recuperación, se graba con una mano, manejando con la otra y grabándose sin tener en cuenta el riesgo que estaba corriendo de caerse.