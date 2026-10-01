El Real Madrid C. F. considera imprescindible que, una vez que UEFA dispone de esta documentación, la investigación avance con la máxima celeridad

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"La UEFA puede confirmar que ha recibido del Real Madrid una cantidad sustancial de documentos relacionados con la investigación en curso sobre el Barcelona y el asunto que involucra a José María Enríquez Negreira, quien fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol (el más conocido como 'caso Negreira')", comienza el comunicado de la UEFA. "Los inspectores éticos y disciplinarios de la UEFA también han recibido estos últimos documentos, los cuales tendrán en cuenta como parte de su investigación en curso", termina.

Los Inspectores de Ética y Disciplina de la UEFA abrieron en marzo 2023 el expediente de este caso al detectar indicios de una posible violación de su marco legal debido a los pagos realizados a José María Enríquez Negreira, pero decidió dejar el expediente en suspenso de forma provisional a la espera de que avanzara la vía penal en la justicia ordinaria española.

La UEFA señaló entonces que se reservaba "una decisión futura sobre la admisión/exclusión de las competiciones de clubes de la UEFA". El "caso Negreira" investiga los pagos que el Barcelona realizó durante años a José María Enríquez Negreira cuando éste era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros a través de sociedades vinculadas a él. La Fiscalía sospecha que esos pagos, que superaron los siete millones de euros entre 2001 y 2018, pudieron tener como objetivo influir en el estamento arbitral, mientras que el club azulgrana sostiene que correspondían a informes y asesoramiento técnico sobre árbitros.

La respuesta del Real Madrid

Ante la comunicación realizada en el día de hoy por UEFA en relación con el denominado “caso Negreira”, el Real Madrid C. F. manifiesta lo siguiente: "UEFA ha confirmado la recepción de la denuncia presentada por el Real Madrid C. F. y la continuación de la investigación relativa a los pagos efectuados durante las dos últimas décadas por el F. C. Barcelona a quien fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros".

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La denuncia presentada por nuestro club incorpora abundante documentación y evidencias sobre unos hechos de extraordinaria gravedad, que afectan directamente a la integridad de la competición y a la confianza en el sistema arbitral.

El Real Madrid C. F. considera imprescindible que, una vez que UEFA dispone de esta documentación, la investigación avance con la máxima celeridad hasta su completa conclusión y que los órganos competentes adopten las decisiones que correspondan conforme a la gravedad de los hechos acreditados.

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Nuestro club continuará colaborando activamente con UEFA y ejerciendo cuantas actuaciones estén a su alcance para el esclarecimiento de unos hechos que considera incompatibles con los principios de integridad, transparencia y juego limpio que deben presidir el fútbol europeo.