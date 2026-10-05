El futbolista ha confesado que su objetivo es ayudar a más personas con su relato

Carroll ha asegurado que la agresión sexual le afectó en todos los aspectos de su vida

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El futbolista Andy Carroll ha desvelado en su autobiografía 'Owning It' que en 2019 fue agredido sexualmente por un hombre mientras dormía en su casa. "Fui agredido sexualmente. Da miedo, incluso, pensarlo y sólo unas pocas personas lo sabían hasta ahora", ha confesado el jugador que en 2011 se convirtió en el fichaje más caro de la historia de Liverpool.

Carroll ha contado que un conocido se había quedado a dormir en su casa tras ver un combate de boxeo; se despertó y encontró a la celebridad televisiva intentando realizarle un acto sexual. Después de denunciar la agresión sexual, el culpable recibió una pena de cárcel de tres años.

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"Da miedo hablar de ello", afirma Carroll

El futbolista ha reconocido que si relatando su historia consigue ayudar a una sola persona, esto "habrá valido la pena": "Fui agredido sexualmente. Da miedo, incluso, pensarlo y sólo unas pocas personas lo sabían hasta ahora. Lou (su actual pareja) y yo pasamos mucho tiempo discutiendo si debíamos mencionarlo en este libro o no. Evité a mi editor durante tanto tiempo que probablemente sospecharon que me acobardé... Da miedo hablar de ello, pero me ha convertido en la persona que soy hoy tanto como cualquier otra cosa buena. Y si al hablar de ello consigo ayudar aunque sea a una sola persona, bien, habrá valido la pena".

Carroll ha asegurado que la agresión sexual le afectó mucho: "Lo que me pasó afectó a todos los aspectos de mi vida. Pensaba en ello a diario, lo que me dificultaba concentrarme en cualquier otra cosa... incluido el fútbol. El trauma no ha desaparecido".

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Kevin Adams, el famoso coreógrafo que lo agredió sexualmente

Ahora, varias semanas después, el futbolista ha confirmado a 'The Sun on Sunday' el nombre de su agresor: Kevin Adams. Se trata de un famoso coreógrafo e instructor de baile de 58 añosque participó en los programas 'Fame Academy' de la 'BBC' y 'Strictly Come Dancing: It Takes Two'.

Kevin Adams condenado por el Tribunal de la Corona de Chelmsford en 2023, se incluyó su nombre en el registro de delincuentes sexuales por un periodo de 10 años y se le prohibió la entrada al pueblo donde reside Carroll. Antes de ingresar en prisión, Adams dirigía una escuela de danza infantil, la Kevin Adams Academy en Harlow (Essex).

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"Espero poder empezar por fin a dejar atrás este capítulo", destaca

Tras enterarse recientemente de que el nombre de Adams figuraba en documentos judiciales de acceso público, Carroll confirmó al diario 'The Sun' que el famoso profesor de baile de 59 años fue el autor de su agresión sexual.

El jugador de fútbol ha relatado que lo único que quiere ahora es poder empezar de nuevo: "Ahora que Kevin Adams ha sido señalado en documentos judiciales como mi agresor, puedo confirmarlo. Espero poder empezar por fin a dejar atrás este capítulo. Estoy listo para seguir adelante. Esto tuvo un impacto devastador en mi vida y en la de mis seres queridos".