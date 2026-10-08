El jugador admitió haberse vacunado realmente, en su perfil oficial de 'Instagram'.

El futbolista suizo Granit Xhaka confiesa haber falsificado el documento de vacunación del Covid-19: "Me atormentaba el miedo"

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El capitán de la selección suiza de fútbol, Granit Xhaka, ha sido condenado a una multa de 150.000 francos suizos (161.000 euros), suspendida durante dos años, por utilizar certificados de vacunación falsos durante la pandemia de covid.

"Me han condenado a una multa suspendida de 50 cuotas diarias de 3.000 francos (cerca de 3.200 euros) cada una, con un período de prueba de dos años, por obtener de forma fraudulenta un certificado falso. Esto significa que la sentencia no se ejecutará si no me meto en ningún lío durante ese tiempo", escribió el jueves Xhaka, que admitió el mes pasado que había obtenido certificados de vacunación contra el coronavirus sin haberse vacunado realmente, en su perfil oficial de 'Instagram' .

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"Desconfiaba de la vacuna y me atormentaba el miedo"

“En cuanto a la vacunación contra el Covid-19, personalmente tenía muchas dudas y serias preocupaciones en aquel momento. Desconfiaba profundamente de la vacuna y me atormentaba el miedo y la incertidumbre”, sigue diciendo el futbolista confesando que no se puso la vacuna del virus en ningún momento por el miedo a que no fuese fiable.

“En ese estado emocional tan convulso, obtuve un certificado de vacunación en lugar de aclarar mis dudas a través de los canales establecidos”. Hoy veo claramente que ese camino fue erróneo. Fue un error, lo siento. Asumo la responsabilidad de esta decisión, colaboraré en el asunto y cooperaré plenamente con las autoridades pertinentes”.

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A la espera de la decisión de la Federación Suiza de Fútbol

Aún no está claro si la sentencia tendrá consecuencias deportivas y la Federación Suiza de Fútbol se limitó a comunicar a la agencia de noticias Keystone-SDA que se le ha informado de la decisión. "En base a esto, ahora podemos mantener las conversaciones anunciadas previamente sobre cómo dar forma al futuro juntos", apuntó el organismo. En estos momentos, según confirmó la selección suiza en un comunicado, “Granit Xhaka no participará en la próxima concentración de la selección nacional masculina”, una decisión que tomaron “de común acuerdo en una reunión” entre el futbolista y la directiva de la Federación Suiza de Fútbol.