Claudia Barraso 21 SEP 2026 - 17:50h.

La selección suiza ha decidido mantenerle fuera de la convocatoria tras asegurar haber mantenido una reunión con el jugador

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Granit Xhaka, capitán de la selección de Suiza y del club de Sunderland, ha quedado fuera del equipo de su país después de que haya sido investigado por la obtención fraudulenta de un certificado y una eventual falsificación documental de la vacuna del Covid-19 por la que será interrogado a principios de octubre.

El centrocampista de 33 años ha emitido un comunicado públicamente pidiendo perdón por lo sucedido y confirmando la falsedad de ese documento. “En los últimos días se ha hablado mucho sobre un asunto de mi pasado. Me gustaría abordar este tema personalmente”, comenzaba diciendo en una historia publicada en su perfil de Instagram.

“En cuanto a la vacunación contra el Covid-19, personalmente tenía muchas dudas y serias preocupaciones en aquel momento. Desconfiaba profundamente de la vacuna y me atormentaba el miedo y la incertidumbre”, sigue diciendo el futbolista confesando que no se puso la vacuna del virus en ningún momento por el miedo a que no fuese fiable.

“En ese estado emocional tan convulso, obtuve un certificado de vacunación en lugar de aclarar mis dudas a través de los canales establecidos”. Hoy veo claramente que ese camino fue erróneo. Fue un error, lo siento. Asumo la responsabilidad de esta decisión, colaboraré en el asunto y cooperaré plenamente con las autoridades pertinentes”.

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El comunicado de la selección

Según ha confirmado la selección suiza en un comunicado, “Granit Xhaka no participará en la próxima concentración de la selección nacional masculina”, una decisión que tomaron “de común acuerdo en una reunión” entre el futbolista y la directiva de la Federación Suiza de Fútbol. “Granit Xhaka nos informó anoche sobre la situación y nos dijo que la abordaría públicamente y asumiría la responsabilidad”, explicó Peter Knäbel, presidente de la SFV.

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De la misma manera, el club “celebrara que Granit haya confesado” su error y “afronte las consecuencias. Al mismo tiempo, hemos llegado a la conclusión de que lo mejor para el equipo es completar esta concentración sin él. Nuestra prioridad ahora es calmar la situación y centrarnos por completo en el equipo y en los próximos retos de la Liga de Naciones de la UEFA”.