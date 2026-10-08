Su nuevo libro habla de la importancia de la disciplina y el esfuerzo para lograr el éxito

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Juan Carlos Ferrero, el que fue el entrenador de Carlos Alcaraz hasta 2025, ha publicado un libro sobre su historia y el camino que le llevó hasta el éxito. 'Mentalidad ganadora' es el titulo del libro que pone el foco en el valor del esfuerzo y la importancia de la disciplina durante la juventud.

'Mosquito' era el apodo con el que se conocía a Ferrero durante sus primeros años como tenista por su velocidad y delgadez. Según explica en el libro, la constancia en los entrenamientos y su determinación por lograr sus objetivos fueron las claves para lograr el éxito, primero como jugador y posteriormente como entrenador. "La disciplina del trabajo es algo recurrente, un jugador joven debe ir implementándola en su día a día " subraya Ferrero en relación a las claves de una mentalidad ganadora.

Con una academia propia y muchas victorias acumuladas como jugador y entrenador, la carrera de Juan Carlos Ferrero destaca por lograr llevar hasta la cima a Carlos Alcaraz. Una relación que sin embargo, terminó con una ruptura profesional entre ambos deportistas en 2025.

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Tras varios años entrenando a Alcaraz, el entrenador y extenista de Onteniente, Valencia, señala que su ruptura profesional con el joven tenista se debió a varios desacuerdos: "Recuerdo toda nuestra aventura con muchísimo cariño y nuestra ruptura fue una como cualquier otra, al final no nos pusimos de acuerdo".

De su carrera profesional como tenista, Ferrero destaca que el deporte ha sido fundamental, especialmente cuando falleció su madre, a la que dedica sus triunfos en la pista, cuando él tan solo tenía 16 años: "En ese momento el estado de ánimo es muy bajo y el deporte me sacó hacia adelante".

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Con perspectivas de regresar a la pista próximamente, en su libro Juan Carlos Ferrero anima a los más jóvenes a cultivar una mentalidad fuerte y disciplinada y explica que "el que nace con esa necesidad de competir porque le gusta el cara a cara con los demás, es algo que se nota desde bien pequeñito".