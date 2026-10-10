Suspendido el Rayo-Athletic en Vallecas por el lanzamiento de bolas y aviones de papel

Los aficionados locales comenzaron a lanzar objetos al terreno de juego mientras se desplegaba una pancarta

Era el primer partido en Vallecas después de que la Comunidad de Madrid levantase la suspensión cautelar de la concesión del uso del estadio

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El partido de la octava jornada de LaLiga EA Sports entre el Rayo Vallecano y el Athletic Club de este sábado en el Estadio de Vallecas ha sido suspendido por el lanzamiento masivo de bolas y aviones de papel desde la grada al terreno de juego, una protesta contra el presidente del Rayo, Raúl Martín Presa.

En el minuto 13, con 0-0 en el marcador y con el conjunto vasco preparado para sacar un córner, los aficionados locales comenzaron a lanzar objetos al terreno de juego mientras se desplegaba una pancarta con el lema 'Presa, la pelota está en tu tejado'.

La situación provocó que el colegiado Sánchez Martínez parase el juego, llamando a los capitanes de los dos equipos. Los operarios del estadio comenzaron a retirar los aviones de papel y las pelotas del césped, y los jugadores se retiraron a vestuarios mientras desde la grada se escuchaban cánticos de 'Presa, vete ya'.

Los jugadores abandonaron el campo entre aplausos

Durante media hora, el partido, que arrancó a las 14:00 horas, estuvo suspendido, y a las 14:44 horas se reanudó. Sin embargo, el área de una de las porterías comenzó a llenarse de objetos nada más reanudarse el encuentro y el árbitro volvió a detener el choque, con trabajadores del estadio tratando de vaciar el terreno de juego.

Con la Policía haciendo acto de presencia, Sánchez Martínez llamó a los entrenadores de los dos equipos, Beñat San José y Edin Terzic, para comunicarles que el encuentro no podría continuar. Los jugadores de uno y otro equipo abandonaron el campo, mientras la afición local aplaudía a sus jugadores y coreaba 'Athletic, Athletic', agradeciendo su comprensión a los futbolistas visitantes.

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El de este sábado era el primer partido en Vallecas este curso después de que la Comunidad de Madrid levantase la suspensión cautelar de la concesión del uso del estadio. El 28 de julio, la Comunidad dictó una orden de extinción de la concesión, tras detectar una auditoría iniciada en octubre graves deficiencias de seguridad, salubridad y mantenimiento en las instalaciones.