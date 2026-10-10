Klaus Rader era un apasionado del automovilismo y estaba verificando la ruta de la competición cuando sufrió el accidente

El accidente mortal del rally en Mallorca: un empresario alemán se precipitó por un barranco mientras probaban el recorrido

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El empresario alemán, Klaus Rader, confundador de las cadenas de restaurantes L'Osteria y Vapiano, ha muerto a los 63 años en un rally en Mallorca. Según informa 'El Debate', el coche que conducía se salió de la carretera e montaña entre Pollença y Lluc y cayó por un barranco mientras participaba en la 550 Challenge Mallorca.

Rader no estaba compitiendo en la carrera sino que circulaba con el dorsal 000, reservado a uno de los coches encargados de comprobar las condiciones del recorrido antes del paso de los participantes. Este tipo de vehículos realiza una función de verificación de la ruta para garantizar que se encuentra en condiciones adecuadas para el desarrollo de la competición.

La copiloto de 39 años sufrió lesiones en la médula espinal

Klaus Rader era un apasionado del automovilismo y estaba participando en esta prueba cuando perdió el control del vehículo por causas todavía desconocidas, según el semanario alemán 'Der Spiegel'. En el vehículo viajaba además una mujer de 39 años que sufrió lesiones en la médula espinal, según la información publicada por Mallorca Zeitung. El diario 'Bild' identifica a la herida como Christina Ettel, una copiloto profesional de rally.

Los organizadores de la 550 Challenge Mallorca decidieron suspender la prueba tras el accidente. En un comunicado, la organización ha explicado que se trata de una decisión dolorosa, pero necesaria por respeto. Han subrayado que, ante una tragedia de estas características, ningún resultado deportivo puede situarse por encima de la vida humana. Por ello, han apelado al respeto, la humanidad y la solidaridad como valores prioritarios en un momento especialmente difícil para todos los participantes.

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Los organizadores han querido mostrar sus condolencias en una nueva publicación donde destacan que "hoy no importan los tiempos, los resultados ni los tramos".

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Un empresario destacado en el sector de la restauración

Rader era una figura destacada en el sector de la restauración en Alemania. En 1999 fundó junto con Friedemann Findeis la cadena L'Osteria, especializada en gastronomía italiana y particularmente conocida por sus pizzas de gran tamaño. Se convirtió en una de las enseñas más reconocibles del sector de la restauración organizada en Alemania. En 2023, L'Osteria pasó a manos de un nuevo propietario, aunque Rader mantuvo su vinculación con la compañía como socio minoritario.

En 2022, participó en la fundación de 'Vapiano', otra conocida cadena de restaurantes italianos que desarrolló un modelo de negocio basado en la preparación de platos de pasta, pizzas y otras especialidades ante los propios clientes. Rader mantenía una estrecha relación con el mundo del motor y participaba en competiciones automovilísticas.

"Era una persona que movía e inspiraba a los demás", señala la cadena 'L'Osteria'

La noticia ha conmocionado a la localidad y las redes sociales se han inundando de las muestras de duelo y cariño a la familia. "Estamos profundamente conmocionados e infinitamente tristes por el trágico fallecimiento de Klaus Rader en un accidente", dice el equipo de 'L'Osteria' en Instagram. "Klaus era una persona que movía e inspiraba a los demás con su energía, su claridad y su pasión. Para muchos en L’Osteria no fue solo cofundador y socio, sino también compañero de camino, amigo y persona de confianza", añade.

"Klaus amaba a las personas, y por eso las personas estuvieron siempre en el centro de su labor como empresario. Su aportación a L’Osteria, y a las muchas personas que tuvieron la suerte de trabajar con él, apenas puede expresarse con palabras. Demostró que crecimiento y cercanía no tienen por qué estar reñidos: un concepto de restaurante puede crecer más allá de las fronteras sin perder su carácter. Las grandes pizzas para compartir, la pasta fresca, las cocinas abiertas y la creación de un lugar donde todos se sienten bienvenidos, junto con la cultura LA FAMIGLIA vivida cada día, se convirtieron en las señas de identidad de L’Osteria", expresan en la publicación.

El equipo destaca la "valentía, visión clara y su manera tan especial de entusiasmar a las personas con ideas compartidas" y asegura que ha dejado una huella duradera en la empresa: "Su sello, su forma de ser y su confianza en la fuerza de las ideas compartidas seguirán vivas. Apenas existen palabras que puedan honrar como merece su entrega a nuestra La Famiglia. Siempre llevaremos a Klaus en nuestros corazones".