El murciano, de 18 años, se puso al frente en la segunda vuelta después de partir desde la sexta plaza

Este hito solo lo habían conseguido Mike Hailwood, Giacomo Agostini y Marc Márquez

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El piloto español Máximo Quiles (KTM) se ha proclamado este domingo campeón del mundo de Moto3 después de conseguir la victoria en el Gran Premio de Indonesia, decimoséptima prueba del Mundial de motociclismo, un título que llega a falta todavía de cinco carreras, un hito que hasta ahora solo habían conseguido Mike Hailwood, Giacomo Agostini y Marc Márquez.

El murciano, de 18 años, se puso al frente en la segunda vuelta después de partir desde la sexta plaza de la parrilla en Mandalika. Tras ello, abrió hueco y ya nadie le discutió el triunfo, el décimo del curso, que le convierte en nuevo rey de la cilindrada pequeña.

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Así, encabezó un podio al que también se subieron David Almansa (KTM), que con su segundo puesto afianza la segunda posición de la clasificación general, y el 'poleman' Brian Uriarte (KTM), que terminó tercero después de adelantar al italiano Matteo Bertelle (KTM) en la última vuelta.

"Quiero seguir creciendo y luchando por nuevas metas", asegura el joven

El piloto murciano, de 18 años, ha señalado en la nota de prensa de su equipo que es un momento "increíble", y que estaba "muy contento", pues afirma que lleva toda su vida "trabajando para llegar hasta aquí y cumplir con este sueño".

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E insiste en que aunque es "un objetivo que por fin se hace realidad", quiere seguir "creciendo y luchando por nuevas metas". Así, ha reconocido que lo que ahora toca es "celebrar": "Ahora hay que celebrar este momento tan especial y compartirlo con todos los que han formado parte del camino, especialmente mi familia y equipo".