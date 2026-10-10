La furgoneta se quedó encallada dentro de un túnel inundado en Les Franqueses del Vallès.

Imágenes de angustia y pánico en el interior de un autobús al comenzar a inundarse durante el temporal de lluvias en Barcelona

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BarcelonaLos Mossos d'Esquadra han identificado al ciudadano estadounidense Kristian Daniel, padre del piloto de la Red Bull Rookies Cup que tiene el mismo nombre, como uno de los fallecidos en las inundaciones de Catalunya. Según informa 'El Periódico', el cuerpo fue encontrado muy cerca de la furgoneta en la que el padre e hijo se desplazaban a diario para entrenar en moto.

La furgoneta se quedó encallada dentro de un túnel inundado en Les Franqueses del Vallès. La familia había denunciado su desaparición el día anterior.

La familia se trasladó a Cataluña para perseguir su sueño de ser piloto mundialista

El jueves pasado, Kristian Daniel Jr., de 17 años, y su padre, de 43, celebraban el salto de joven californiano al Mundial. Ese día firmó su primer contrato profesional en el Mundial de motociclismo para correr con KTM en Moto3 a partir de 2027.

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Una semana después, la tragedia ha alcanzado a esta familia que se trasladó a Cataluña para perseguir el sueño de Kristian de ser piloto mundialista después de su paso por la Red Bull Rookies Cup. El piloto se ha sincerado en las redes sociales y le ha dejado un mensaje a su padre.

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"Sé que probablemente no puedes leer esto ahora y no sabes lo difícil e irreal que es para mí escribir este mensaje, pero solo debes saber que deberías estar orgulloso, me diste todo lo que necesito para ser una persona increíble. Ojalá hubiéramos podido celebrar nuestro éxito, y no parece justo que te quiten ahora que acabamos de empezar el trabajo de verdad, pero parece que ya es tu momento. Quiero que me vigiles, papá, voy a llegar muy lejos", ha escrito.

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Cataluña registró siete días de lluvias intensas con acumulaciones que llegaron a superar los 350 litros por metro cuadrado en algunos puntos durante todo el episodio. Estas tormentas dejaron tres muertos, inundaciones y carreteras afectadas.